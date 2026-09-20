D iyarbakır'ın Çermik ilçesinden Sivas 'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü İncedere Yaylası'na gelen Balıkçı ailesi, doğanın dondurucu ve sert koşullarına karşı gerilmiş bez bir çadırda yaşıyordu.

Balıkçı ailesinin bez çadırının giriş kapısında, çocukların uzun süredir özenle baktığı ayağı sakat bir kuzu duruyordu. Çadırın altında yaşam mücadelesi veren beş kardeşin tablosu ise yürekleri sızlatıyordu.

O çadır, ailenin en küçük üyesi 2025 yılında dünyaya gözlerini açan 11 aylık Büşra'nın sırra kadem basmasıyla suç mahalline dönüştü.

Ramazan 9 yaşında okula adım atamamış, babasının izinden giderek çobanlık öğrenmeye çalışıyordu. 8 yaşındaki Hilal kardeşlerini koruyup kollamaya çalışan küçük abla rolündeydi. Azat 5 yaşında, Asel ise 3 yaşında zorlu yayla şartlarında çocukluğunu yaşayamayan minik kardeşlerdi.

Anne Elif Balıkçı

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre baba Yusuf Balıkçı (41), hiç okula gidememiş, okuma yazma bilmeyen, cep telefonundan dahi numara tuşlayamayan göçer bir çobandı. Yusuf, 27 yaşındaki anne Elif Balıkçı ile henüz 14 yaşındayken evlendi.

Zaman zaman yaşanan şiddetli geçimsizlikler nedeniyle Elif çocukları da alıp baba evine gidiyor, aile içi huzursuzluk hiç bitmiyordu. 10 Eylül gecesi saat 22.00 sıralarında çadırdan kaybolduğu fark edilen 11 aylık Büşra bebek için bölgeye jandarma, AFAD ve iz takip köpekleri sevk edildi.