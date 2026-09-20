11 aylık Büşra bebek halen kayıp! Anne ve babası tutuklandı: Kaybolduğu çadırdan dram çıktı
Sivas’ın Divriği ilçesindeki yayla çadırında, beş kardeşin verdiği zorlu yaşam mücadelesinin ortasında 11 aylık Büşra bebeğin sırra kadem basması büyük bir dramı gözler önüne serdi. Anne ve babanın tutuklanarak cezaevine gönderildiği olayda; ağabey Ramazan'ın babasının "Borçları kapatmak için Büşra’yı Mehmet'e vermemiz gerekiyor" dediğine yönelik tüyler ürperten beyanları ve geride kalan boş yürüteç yürekleri sızlattı. Minik Büşra'nın vahşice katledildiği veya kaçırıldığı iddiası akılları kurcalıyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü İncedere Yaylası'na gelen Balıkçı ailesi, doğanın dondurucu ve sert koşullarına karşı gerilmiş bez bir çadırda yaşıyordu.
O çadır, ailenin en küçük üyesi 2025 yılında dünyaya gözlerini açan 11 aylık Büşra'nın sırra kadem basmasıyla suç mahalline dönüştü.
Balıkçı ailesinin bez çadırının giriş kapısında, çocukların uzun süredir özenle baktığı ayağı sakat bir kuzu duruyordu. Çadırın altında yaşam mücadelesi veren beş kardeşin tablosu ise yürekleri sızlatıyordu.
Ramazan 9 yaşında okula adım atamamış, babasının izinden giderek çobanlık öğrenmeye çalışıyordu. 8 yaşındaki Hilal kardeşlerini koruyup kollamaya çalışan küçük abla rolündeydi. Azat 5 yaşında, Asel ise 3 yaşında zorlu yayla şartlarında çocukluğunu yaşayamayan minik kardeşlerdi.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre baba Yusuf Balıkçı (41), hiç okula gidememiş, okuma yazma bilmeyen, cep telefonundan dahi numara tuşlayamayan göçer bir çobandı. Yusuf, 27 yaşındaki anne Elif Balıkçı ile henüz 14 yaşındayken evlendi.
Zaman zaman yaşanan şiddetli geçimsizlikler nedeniyle Elif çocukları da alıp baba evine gidiyor, aile içi huzursuzluk hiç bitmiyordu. 10 Eylül gecesi saat 22.00 sıralarında çadırdan kaybolduğu fark edilen 11 aylık Büşra bebek için bölgeye jandarma, AFAD ve iz takip köpekleri sevk edildi.
KARANLIĞA GÖMÜLEN SIR
Soruşturma kapsamında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı cezaevine gönderildi. Şüpheli anne Elif Balıkçı, savcılıkta değiştirdiği ifadesinde kocası Yusuf'tan korktuğunu öne sürerek, minik Büşra'nın öz babası tarafından öldürülüp çadırdan 1-2 kilometre ötedeki kayalık araziye atıldığını iddia etti.
Ancak gösterilen yerlerde yapılan aramalarda bebeğin cesedine ulaşılamadı. Sır kayıpla ilgili soruşturma tüm detaylarıyla sürdürülüyor.
BORCA KARŞILIK KAÇIRILDI
Sivas 4 Eylül Çocuk Evinde koruma altına alınan 9 yaşındaki ağabey Ramazan ve 8 yaşındaki abla Hilal'in beyanları ise tüyler ürpertti. Ağabey Ramazan, babasının çok borcu olduğu Mehmet Kızılkaya isimli şahsın gece yarısı çadıra girerek yanında yatan Büşra'yı kucaklayıp götürdüğünü, babasının annesine "Borçları kapatmak için Büşra'yı Mehmet'e vermemiz gerekiyor" dediğini söyledi.
Anne Elif de son ifadesinde bu olayı doğrulayarak Yusuf'un borçları yüzünden bebeğin götürülmüş olabileceğini beyan etti. Sakat bir kuzuyla aynı çadırda hayata gözlerini açan, annesinin arkasından emekleyen 11 aylık Büşra bebek halen bulunamadı. 11 aylık bu çaresiz bebek, öz ailesi tarafından vahşice katledildi mi yoksa borçlara karşılık çadırdan kaçırılarak başka bir hayata mı satıldı?
HTS KAYITLARI TEMİZ ÇIKTI
Öte yandan iddialar üzerine Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet Kızılkaya, Divriği'ye getirilmişti. Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları reddeden Kızılkaya, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında incelenen HTS kayıtlarında şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet Kızılkaya, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyadaki tartışma kavgaya dönüştü
Gastronomide reklamın lezzeti gerçek tadı gölgeliyor mu?