Kızılay Meydanı'nda klip çekiminde yere saçılan paralar izdihama neden oldu!

Ankara 'nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede gerçekleştirilen bir klip çekimi sırasında, çekim konsepti gereği yüksek bir binanın üst katlarından aşağıya banknotlar atıldı.

Cadde üzerinde havadan paraların döküldüğünü gören vatandaşlar, paraları toplamak için bir anda binanın önünde toplandı. Yere düşen paraları alabilmek için vatandaşlar arasında yaşanan yoğun mücadele çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli bir kalabalık ve hareketlilik oluşurken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti.