Boyundan beyne kan taşıyan ana damarların sağlam olduğu, hastanede yapılan tetkiklerde damarlarda yırtılma, ayrışma ya da tıkanıklık saptanmadığı belirtildi. Raporda ayrıca, Topay'ın ilk hastane muayenesinde sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu, kayıtlara 'Kupa çekme izleri' notunun düşüldüğüne dair bilgi de yer aldı.

Diğer yandan Berat Topay'a yapılan otopsiye ilişkin rapor ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 24 Temmuz tarihli raporda, boyun omurlarının sağlam olduğu belirtildi. Raporda dil kemiği ve boyundaki kıkırdak yapıların da sağlam olduğu kaydedildi.

Otopsi raporunda Topay'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastanelerde düzenlenen tüm tıbbi belgeler, laboratuvar sonuçları, servis kayıtları, radyolojik görüntüler, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyasının Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'na gönderilerek görüş alınmasının uygun olduğu belirtildi.

Kalp damarlarından birinde yüzde 50-60 oranında daralmaya neden olan kireçlenmiş plak, kalp kasında oksijensiz kalmayla uyumlu değişiklikler, akciğerde enfeksiyon ve böbrekte akut hasara ilişkin bulgular da raporda yer aldı. Yapılan toksikolojik incelemede kanda düşük miktarda alkol tespit edilirken metanole rastlanmadı. Topay'ın kanında uyuşturucu veya uyarıcı madde saptanmadığı, tedavi sürecinde kullanılan bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca beyin dokusunda da kanama, bazı damarlarda pıhtılar ve oksijensiz kalmaya bağlı değişiklikler bulunduğu, beyin sapında ise yaygın kanama alanlarının görüldüğü belirtildi. Raporda ayrıca göğüs kemiği ile sağ 4'üncü kaburgada kırık bulunduğu belirtildi.

Topay’ın göğüs kemiği ve sağ 4’üncü kaburgasında kırık tespit edildiği bildirildi.

'HACAMAT YAPTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR'

Şenol Karataş'ın avukatı Ensar Ayata, "Öncelikle müvekkilim Şenol Karataş'ın olay sırasında rahmetli Berat Topay'a hacamat yaptığı yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Dosyada bulunan Adli Tıp incelemeleri ve otopsi raporlarında da böyle bir işlem yapıldığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmamaktadır.

Vücutta hacamata ilişkin kesi veya benzeri bir ize de rastlanmamıştır. Bazı haberlerde rahmetlinin boynunun kütletildiği ve ölümün bunun sonucunda meydana geldiği şeklindeki iddialar yer almaktadır. Bu iddialar da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Burada önemli bir hususu belirtmek gerekirse müvekkilim bir kiropraktik (omurga ve kas-iskelet sistemine elle müdahale edilmesini sağlayan bir alternatif tıp yöntemi) uzmanı değildir. Kendisi belgeleri ve mesleki yeterliliği bulunan bir masördür. Ayrıca boyun kütletme sonucunda meydana gelebilecek ciddi bir travmadan söz edebilmemiz için bunun tıbbi bulgularla desteklenmesi gerekmektedir" dedi.

'AİLE MÜVEKKİLİMDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI'

Avukat Ayata, "Dosyada bulunan otopsi bulgularında ise rahmetlinin iskelet sisteminde bu yönde herhangi bir kırık veya bozukluk tespit edilememiştir. Diğer bir önemli konu ise müvekkilim ve rahmetlinin ailesi arasındaki ilişki hakkındadır.

Müvekkilim ve rahmetlinin ailesi birbirini uzun yıllardır tanıyan iki ailedir. Aile, olayın gerçekleşme şekli ve dosyadaki mevcut durum nedeniyle müvekkilimden şikayetçi olmamıştır.

Olay sonrasında müvekkilim rahmetlinin hastaneye götürülmesi sürecinde yanında bulunmuş, hastanede tedavisinin yapılmasını beklemiş ve sonrasında kendisi hastane polisine giderek olay hakkında bilgi vererek ifade vermek üzere karakola geçmiştir" ifadelerini kullandı.