Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait atık kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı.