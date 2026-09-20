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Ümraniye'de İBB'ye ait atık kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de servis minibüsü ile CHP'li İBB'ye ait atık kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü ile araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

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Ümraniye'de İBB'ye ait atık kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait atık kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. (Fotoğraflar: DHA ve İHA)Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. (Fotoğraflar: DHA ve İHA)

KAZA 05.30'DA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nato Yolu Caddesi istikametinden gelen M.D.'nin kullandığı 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı'nda ilerleyen K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İBB'ye ait atık kamyonuyla çarpıştı.

Ümraniye'deki kazada yaralanan minibüs şoförü M.D. ile yolcu S.G. hastaneye kaldırıldı.Ümraniye'deki kazada yaralanan minibüs şoförü M.D. ile yolcu S.G. hastaneye kaldırıldı.

MİNİBÜS DÜKKANIN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ümraniye'de İBB'ye ait atık kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı-4

CADDE TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Dilek Demir
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