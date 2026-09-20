Ümraniye'de İBB'ye ait atık kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı
İstanbul Ümraniye'de servis minibüsü ile CHP'li İBB'ye ait atık kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü ile araçta bulunan bir yolcu yaralandı.
Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait atık kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı.
KAZA 05.30'DA MEYDANA GELDİ
Kaza, saat 05.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nato Yolu Caddesi istikametinden gelen M.D.'nin kullandığı 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı'nda ilerleyen K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İBB'ye ait atık kamyonuyla çarpıştı.
MİNİBÜS DÜKKANIN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yol kenarındaki bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
CADDE TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.