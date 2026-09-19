Kavgada M.E.D. (18) ile B.D. (17) bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde 18 Eylül'de iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bağcılar’da sosyal medyada başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı. (Fotoğraflar: AA)

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada olayın herhangi bir çeteleşme veya yasaklı madde alışverişi nedeniyle meydana gelmediği belirlendi.

Ekiplerin çalışmasında, şüphelilerden E.B.S.'nin daha önce sosyal medya üzerinden karşı gruptaki bazı kişilerle tartıştığı tespit edildi. Tarafların daha sonra karşı karşıya gelmesiyle yeniden başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.