Bağcılar’da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
İstanbul Bağcılar’da sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, iki grubun karşı karşıya gelmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. 18 yaşındaki M.E.D. ağır yaralanırken, 17 yaşındaki B.D. de bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 15 yaşındaki E.B.S. tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde 18 Eylül'de iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kavgada M.E.D. (18) ile B.D. (17) bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.
SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada olayın herhangi bir çeteleşme veya yasaklı madde alışverişi nedeniyle meydana gelmediği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasında, şüphelilerden E.B.S.'nin daha önce sosyal medya üzerinden karşı gruptaki bazı kişilerle tartıştığı tespit edildi. Tarafların daha sonra karşı karşıya gelmesiyle yeniden başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen E.B.S. (15), Y.E.B. (14), A.K. (19) ve M.A.A. (16) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Eylül'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.B., M.A.A. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
15 yaşındaki E.B.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.