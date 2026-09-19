Kırıkkale'de şüpheli ölüm: 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cesedi bulundu
Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan 25 yaşındaki Erkan Düz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından genç adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de gece saatlerinde boş arazide hareketsiz yatan 25 yaşındaki Erkan Düz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
BOŞ ARAZİDE HAREKETSİZ YATAN KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 708'inci Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, şahsın yaşamını yitirdiği saptandı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen kimlik tespit çalışmalarında, ölen kişinin 25 yaşındaki Erkan Düz olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Düz'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EMNİYET TARAFINDAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan saha çalışmaları sonucunda, ölüm olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.