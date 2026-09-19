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Kırıkkale'de şüpheli ölüm: 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cesedi bulundu

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan 25 yaşındaki Erkan Düz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından genç adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de şüpheli ölüm: 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cesedi bulundu

Kırıkkale'de gece saatlerinde boş arazide hareketsiz yatan 25 yaşındaki Erkan Düz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

BOŞ ARAZİDE HAREKETSİZ YATAN KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 708'inci Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm!

25 yaşındaki Erkan Düz boş arazide ölü bulundu (Haberin fotoğrafları AA ve DHA'dan alınmıştır)25 yaşındaki Erkan Düz boş arazide ölü bulundu (Haberin fotoğrafları AA ve DHA'dan alınmıştır)

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, şahsın yaşamını yitirdiği saptandı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen kimlik tespit çalışmalarında, ölen kişinin 25 yaşındaki Erkan Düz olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Düz'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kırıkkale'de şüpheli ölüm: 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cesedi bulundu-3

EMNİYET TARAFINDAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan saha çalışmaları sonucunda, ölüm olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Kırıkkale'de şüpheli ölüm: 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cesedi bulundu-5 Kırıkkale'de şüpheli ölüm: 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cesedi bulundu-6 Kırıkkale'de şüpheli ölüm: 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cesedi bulundu-7
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