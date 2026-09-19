BOŞ ARAZİDE HAREKETSİZ YATAN KİŞİYİ ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 708'inci Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, şahsın yaşamını yitirdiği saptandı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen kimlik tespit çalışmalarında, ölen kişinin 25 yaşındaki Erkan Düz olduğu belirlendi.

25 yaşındaki Erkan Düz boş arazide ölü bulundu (Haberin fotoğrafları AA ve DHA'dan alınmıştır)

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Düz'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EMNİYET TARAFINDAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan saha çalışmaları sonucunda, ölüm olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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