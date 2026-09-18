Osmaniye’de hamile eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 6 aylık hamile 20 yaşındaki Didar F., eşi K.F. tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki çocuk annesi genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan K.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre K.F., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Didar F.'yi darbetti. Ağır yaralanan Didar F., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 aylık hamile olan genç kadının karnındaki bebeği de hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan K.F., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. K.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Didar F.'nin cenazesi, baba evinin bulunduğu Düziçi ilçesine götürüldü. Genç kadın, Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA KIRILMADIK, EZİLMEDİK BİR YERİ YOK"
Didar F.'nin dayısı Boran Kapcak, yeğeninin iki çocuk annesi ve hamile olduğunu belirterek olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.
Kapcak, "Bu benim ablamın kızıydı. Kadirli de evliydi. İki çocuğu vardı. Ve kendisi yedi aylıkta hamileydi. Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da işte vurmuş galiba. Kavga oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar ve hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi kadın şiddeti bu ya Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz. Yani herkes cezasını çeksin, bu tür şeylere de artık son verilsin. Yazık günah da 19 yaşındaki gencecik iki çocuk annesi ve 7 aylık da hamile. Ne bileyim kapısı kapandı, iki çocuk geride kaldı" diye konuştu.
"BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ"
Mahalle muhtarı Mustafa Güngör ise olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Kadirli ilçesinde gerçekleşiyor Didar F. şahısımız, vefat eden kişi bizim mahallemizin sakinlerindendir. Aile arasında çıkan bir tartışmadan dolayı kocanın Didar ablamızı darp etmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede de maalesef 6 aylık bebeğiyle birlikte, karnında olan bebeğiyle birlikte vefat etmiştir. İki tane de çocuğu kalmıştır. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. Allah'ım ikisine de diyorum yani karnımdaki bebekle ikisine bir Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun diyorum" dedi.