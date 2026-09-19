Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın arasında caddede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kadın diğer kadını yere yatırıp sopayla vurarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada sopa darbeleriyle yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.