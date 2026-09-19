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Karabük'te ortalık karıştı: İki kadın sopayla birbirine saldırdı

Karabük’te iki kadın arasında çıkan tartışma, meydan kavgasına dönüştü. Bir kadının diğerini yere yatırıp sopayla darbettiği kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Aldığı ağır sopa darbeleriyle yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Karabük'te ortalık karıştı: İki kadın sopayla birbirine saldırdı

Karabük'te gece saatlerinde cadde üzerinde 2 kadın sopayla birbirine saldırdı.

Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın arasında caddede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kadın diğer kadını yere yatırıp sopayla vurarak darbetti.

Karabük'te ortalık karıştı: İki kadın sopayla birbirine saldırdı-2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada sopa darbeleriyle yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Karabük'te ortalık karıştı: İki kadın sopayla birbirine saldırdı-3

İki kadının kavga ettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Karabük'te ortalık karıştı: İki kadın sopayla birbirine saldırdı-5 Karabük'te ortalık karıştı: İki kadın sopayla birbirine saldırdı-6 Karabük'te ortalık karıştı: İki kadın sopayla birbirine saldırdı-7
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