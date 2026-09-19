Ankara’da 42 farklı mekânda 518 etkinlik düzenlenecek.

ANKARA'NIN KÜLTÜREL HAFIZASI TUVALE TAŞINDI

İkinci kez gerçekleştirilen "Ankara Resimleniyor" projesinin başkentin kültürel hafızasına önemli katkı sunduğunu belirten Ersoy, farklı sanat anlayışlarına sahip ressamların Ankara'nın tarihî yapılarını, mimari zenginliğini ve değişen kent yaşamını kendi yorumlarıyla tuvale taşıdığını söyledi.

Her eserde aynı şehrin farklı bir yönünü ve hikâyesini görmenin mümkün olduğunu kaydeden Ersoy, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması nedeniyle projeye ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Başkentin Türk dünyasındaki tarihî ve kültürel yerini vurgulamayı, mimari mirasını sanat aracılığıyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Ersoy, eserlerin gelecek kuşaklara Ankara'nın kimliğini aktaracak belgeler niteliğinde olduğunu söyledi.