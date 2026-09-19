Ankara’da sanat rüzgarı! Müzik, sanat ve lezzet aynı rotada: Dünyaca ünlü isimler sahne alacak
Başkent Ankara, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın kalbinin atacağı büyük bir festivale ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 19’uncu durağı olan Ankara’da 42 farklı mekanda 518 etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Konserlerden sergilere, dünyaca ünlü orkestralardan geleneksel sanatlara ve gastronomi etkinliklerine kadar uzanan program, başkentin kültürel zenginliğini farklı bir atmosferde yeniden keşfetme fırsatı sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali'nin açılışını CSO Ada Ankara'da dört sergiyi ziyaret ederek gerçekleştirdi. Ersoy, sergilerin Türkiye Kültür Yolu Festivali ile oluşturulmak istenen kültür ve sanat ortamını yansıttığını belirtti.
ANKARA KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 19'uncu durağı Ankara oldu. Başkent, 19-27 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölyelere ve gastronomi etkinliklerine uzanan programla beşinci kez festivale ev sahipliği yapıyor.
BAŞKENTİN HİKAYESİ SANATLA YENİDEN ANLATILIYOR
Ankara Kültür Yolu Festivali'nin açılışını CSO Ada Ankara'da dört sergiyi ziyaret ederek gerçekleştiren Bakan Ersoy, başkentin tarihini ve mimarisini ressamların gözünden yeniden gördüklerini söyledi.
Ersoy, genç tasarımcıların Ankara'ya bakışının afiş tasarımları üzerinden keşfedildiğini, Türk ve Kore kültürlerinin geleneksel sanatlarda buluştuğunu ve teknolojik üretimden geriye kalan malzemelerin sanatla yeniden değer kazandığını ifade etti.
Program kapsamında "Ankara Resimleniyor", "Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması", "Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu" ile ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergileri ziyaret edildi.
ANKARA'NIN KÜLTÜREL HAFIZASI TUVALE TAŞINDI
İkinci kez gerçekleştirilen "Ankara Resimleniyor" projesinin başkentin kültürel hafızasına önemli katkı sunduğunu belirten Ersoy, farklı sanat anlayışlarına sahip ressamların Ankara'nın tarihî yapılarını, mimari zenginliğini ve değişen kent yaşamını kendi yorumlarıyla tuvale taşıdığını söyledi.
Her eserde aynı şehrin farklı bir yönünü ve hikâyesini görmenin mümkün olduğunu kaydeden Ersoy, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması nedeniyle projeye ayrı bir önem verdiklerini belirtti.
Başkentin Türk dünyasındaki tarihî ve kültürel yerini vurgulamayı, mimari mirasını sanat aracılığıyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Ersoy, eserlerin gelecek kuşaklara Ankara'nın kimliğini aktaracak belgeler niteliğinde olduğunu söyledi.
GENÇ TASARIMCILAR BAŞKENTİ KENDİ GÖZLERİNDEN ANLATTI
"Başkent Ankara" konulu "Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması" da festival kapsamında sanatseverlerle buluştu. Ersoy, yarışmayla Anadolu'nun ve Millî Mücadele'nin kalbinde yer alan Ankara'ya dikkat çekmeyi, şehrin turizm başkenti kimliğine ilişkin farkındalığı artırmayı ve genç tasarımcıları desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.
Yarışmanın sergisi, CSO Ada Ankara Alt Fuaye Salonu'nda 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
İKİ GELENEK AYNI SANAT DİLİNDE BULUŞTU
Bakan Ersoy, "Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu" sergisinde Türkiye ve Kore'nin köklü sanat geleneklerinin buluştuğunu belirtti.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin geleneksel Kore halk sanatı Minhwa eserlerini festivalde sergileme önerisinin, Minhwa ile minyatür sanatını bir araya getiren bir projeye dönüştürüldüğünü ifade eden Ersoy, iki geleneğin renkler, hikâye anlatımı ve kompozisyon anlayışları bakımından dikkat çekici benzerlikler taşıdığını söyledi.
ATIK MALZEMELER SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ
ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisinde ise teknolojik üretimden geriye kalan malzemeler sanatla yeniden hayat buldu.
Ersoy, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel malzemelerin farklı ülkelerden sanatçıların ellerinde yeni bir anlam ve estetik değer kazandığını belirtti.
At, kedi, albatros, keçi ve kurt figürlerinden oluşan beş eser, atık olarak görülen malzemelerin yaratıcılıkla yeniden değerlendirilebileceğini ortaya koydu.
ANKARA'DA 9 GÜN BOYUNCA SANAT VE KÜLTÜR ŞÖLENİ
Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında 42 farklı mekânda toplam 518 etkinlik düzenlenecek. Festival programında 50'den fazla "Lezzet Noktası" da yer alacak.
Dokuz günlük programda 37 konserin yanı sıra bale, müzikal, opera, dans gösterileri, dinletiler, çocuk oyunları, sergiler, söyleşiler ve atölyeler gerçekleştirilecek.
Başkent Millet Bahçesi'nde kurulacak ana sahnede Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Poizi, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz sahne alacak. Aynı alanda çocuklar için "Çocuk Köyü" de kurulacak.
DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRALAR ANKARA'DA SAHNE ALACAK
Festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında Ulusal Arap Orkestrası ile Filistinli vokalist Nai Barghouti'nin CSO Ada Ankara'da vereceği konser bulunuyor.
Şef Vasily Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orchestra da piyanist Elisabeth Leonskaja'yı ağırlayacağı konserle festival kapsamında Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.
Ankara Devlet Opera ve Balesi ise Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni" operasını piyanolu konser versiyonuyla sahneleyecek.
YAŞAYAN MİRAS USTALARI ESERLERİNİ SERGİLEYECEK
Festival kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılacak "Yaşayan Miras Ankara Sergisi"nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserleri yer alacak.
Ebru, tezhip, hüsn-i hat, dokuma, iğne oyası, bez bebek yapımı, deri işlemeciliği ve çini gibi farklı alanlardan eserler Ankara'nın yaşayan kültürel zenginliğini bir araya getirecek.
Festival boyunca ustalar, dokuz gün boyunca farklı branşlarda uygulamalı atölyeler düzenleyecek.
ANKARA'NIN MÜZELERİ DE FESTİVAL ROTASINDA
Ankara Etnografya Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi sanatseverlerle buluşacak.
Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde açılacak "Ah Güzel İstanbul" sergisinde ise Taviloğlu Koleksiyonu'ndan seçilen yaklaşık 50 eser yer alacak.
50'DEN FAZLA LEZZET NOKTASI BAŞKENT MUTFAĞINI TANITACAK
Festivalin gastronomi programında "Ankara Lezzet Noktaları Seçkisi" kapsamında 50'den fazla restoran yer alacak.
Projenin Ankara'daki ev sahipliğini Mehmet Yalçınkaya yaparken Cüneyt Asan, Asuman Kerkez, Doğa Çitçi, Sezai Ömer Erdoğan ve Kemal Can Yurttaş da lezzet noktalarını ziyaret ederek Ankara'nın yöresel yemeklerini tadacak.
Şeflerin katılımıyla atölyeler, tadım etkinlikleri ve yöresel ürün buluşmaları gerçekleştirilecek. Böylece Ankara'nın köklü mutfak kültürünün festival rotasının önemli duraklarından biri olması hedefleniyor.