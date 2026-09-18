Yurttan kaçan iki kız çocuğuna Samsun'da cinsel istismar: 4 gözaltı
Amasya'da kaldıkları yurttan kaçarak kamyonla Samsun'a gelen 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun alıkonulup cinsel istismara uğradığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Amasya'daki bir yurttan kaçtıktan sonra Samsun'a gelen 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun alıkonularak cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
POLİS TAKİBİ FASULYE YÜKLÜ KAMYONA ULAŞTI
Edinilen bilgilere göre, Amasya'daki yurttan ayrılan iki kız çocuğunun geri dönmemesi üzerine yurt görevlileri durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp çocukların izini sürmeye başladı. Yapılan detaylı araştırmalarda, çocukların kendi rızalarıyla fasulye yüklü bir kamyona binerek Samsun'a geldikleri saptandı.
EMNİYET EKİPLERİ ADRESİ TESPİT ETTİ: 4 GÖZALTI
Kızların izini Samsun'da sürdüren İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çocukların kentte bir adreste alıkonulduğunu ve cinsel istismara maruz bırakıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.S., A.K., M.K. ve D.U. isimli 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
"CİNSEL İSTİSMAR VE ALIKOYMA" SUÇUNDAN ADLİYEDELER
Emniyetteki sorgu ve işlemleri yaklaşık 4 gün süren 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun alıkonulması ve hürriyeti tahdit" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılacakları öğrenildi. Yaşları 15 ve 16 olan iki kız çocuğu ise koruma altına alındı.