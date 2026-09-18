Amasya'daki bir yurttan kaçtıktan sonra Samsun'a gelen 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun alıkonularak cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yurttan kaçan kız çocuklarını alıkoyan 4 kişi gözaltına alındı. (Fotoğraflar: İHA) POLİS TAKİBİ FASULYE YÜKLÜ KAMYONA ULAŞTI Edinilen bilgilere göre, Amasya'daki yurttan ayrılan iki kız çocuğunun geri dönmemesi üzerine yurt görevlileri durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp çocukların izini sürmeye başladı. Yapılan detaylı araştırmalarda, çocukların kendi rızalarıyla fasulye yüklü bir kamyona binerek Samsun'a geldikleri saptandı.