Adidas Fenerbahçe kombine kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı: İşte asil ve yedek talihliler

Adidas Fenerbahçe kombine kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Fenerium Üst I Blok Çift Kişilik Kombine Bileti kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Çift Kişilik Kombine Bileti Talihlileri Konum / Bilgi Alper Duman Münih Kadem Sağlam Bartın Yunus Unal İstanbul Stadyum Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Fenerium Üst I Blok Yedek Talihlileri 1-) Fırat Dikyol / İstanbul

2-) Emirhan Atar / Kocaeli

3-) Ahmet Soylukan / Mersin

Bu kampanya MPİ'nin 07.08.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-94770 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 14.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 122.439 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikrami yelerini almak için 3.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlil ere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.