Bilim insanları, Bolivya'nın And Dağları'ndaki Yungas ormanlarında yaşayan ve bugüne kadar başka bir kedi türü sanılan küçük bir kedinin aslında tamamen farklı bir türe ait olduğunu ortaya çıkardı. Yaklaşık 1,3 kilogram ağırlığındaki bu sıra dışı hayvan, 100 yılı aşkın süredir bilim dünyasının keşfettiği ilk yeni kedi türü olarak kayıtlara geçti.

Nogales-Ascarrunz kediyi gördüğünde dikkatini çeken birçok ayrıntı vardı. Küçük ve buruşuk yüzü, kısa ve yuvarlak kulakları, uzun bıyıkları ve vücudundaki belirgin benekler, onun sıradan bir ev kedisi olmadığını gösteriyordu.

Orman yakınlarında yavruyken bulunan hayvan, ilk başta evcil bir kedi sanılarak bir kişinin evine götürülmüştü. Ancak yaklaşık bir yıl sonra hayvanın vahşi olduğu anlaşılınca koruma merkezine teslim edildi.

Hikaye 2016 yılında Bolivya'da başladı. Biyolog ve National Geographic kaşifi Paola Nogales-Ascarrunz, yerel bir vahşi yaşam merkezine getirilen sıra dışı bir kedi hakkında telefon aldı.

Bilim dünyası, 100 yılı aşkın sürenin ardından yeni bir kedi türü keşfetti. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden ve Reuters'ten alınmıştır.)

Yeni tür Bolivya'nın And Dağları'ndaki Yungas ormanlarında yaşıyor.

İLK BAKIŞTA BAŞKA BİR TÜR SANILDI

National Geographic'te yer alan habere göre araştırmacı, kedinin Leopardus tigrinus türüne ait olduğunu düşündü. Kaplan kedisi, tigrina veya tigrillo olarak da bilinen bu küçük kedilerin Orta ve Güney Amerika'da yaşadığı biliniyordu. Ancak yıllar sonra Nogales-Ascarrunz önemli bir ayrıntıyı fark etti.

2019'da Bolivya'daki kedi türleri üzerine bir çalışma hazırlarken elindeki fotoğrafları Brezilya'daki referans görüntülerle karşılaştırdı. Fotoğraftaki kedinin benekleri, bilinen kaplan kedilerinin beneklerinden belirgin şekilde daha büyüktü.

Bu farklılık, bilim insanlarını daha kapsamlı bir araştırmaya yöneltti.