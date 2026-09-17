"HER HAFTA KAZA OLUYOR, ÜST GEÇİT ŞART"

Kazayı tanık olan Nejdet Taş ise caddede sürekli kazaların yaşandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir ses geldi koştuk baktık. Ölen kişi karşıdan karşıya geçerken kırmızı yanıyordu. Başka bir servis minibüsü vurdu. Vurduğu gibi başka bir minibüsün önüne atlarken minibüs üzerinden geçti. 2 dakika içinde polisler gelip etrafı sardılar. Daha sonra da üzerini örttüler eks olduğunu anladık. Türkmenistanlı genç bir çocuk. Burada sık sık kazalar oluyor. En azından haftada 1-2 kaza oluyor. Araçlar çok hızlı geliyor. Buraya üst geçit yapılması lazım"

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Shakirov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücüler Hamit B. ve Bayram O. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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