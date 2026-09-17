Fatih'te kırmızı ışıkta feci ölüm: İki minibüsün çarptığı genç kurtarılamadı
Fatih'te kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 20 yaşındaki Gahryman Shakirov, üst üste iki minibüsün çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Dehşet anlarına tanık olan mahalle sakinleri, "Burada haftada bir iki kaza oluyor, acil üst geçit yapılmalı." dedi.
İstanbul Fatih'te kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a 2 minibüs çarptı
Saat 13.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 20 yaşındaki Gahryman Shakirov'a ilk olarak Hamit B. yönetimindeki minibüs çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz gencin üzerinden, bu sırada arkadan gelen Bayram O. idaresindeki başka bir minibüs geçti.
DÜŞTÜKTEN DAKİKALAR SONRA CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Shakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Görgü tanıklarından Yahya Şimşek, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:
"Yaya ne yazık ki ışıklarda karşıya geçmek istedi. Gelen araçta onu görmedi. Önce bir araç, sonra diğer araç çarptı. Çarpınca da yaya ne yazık ki yaşamını yitirdi. Büyük gümbürtü sesi gibi bir sesti. Herkes başına toplandı. Ambulans ve polis müdahale etmek istedi ama düştükten sonra muhtemelen 3-4 dakika içinde yaşamını yitirdi"
"HER HAFTA KAZA OLUYOR, ÜST GEÇİT ŞART"
Kazayı tanık olan Nejdet Taş ise caddede sürekli kazaların yaşandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bir ses geldi koştuk baktık. Ölen kişi karşıdan karşıya geçerken kırmızı yanıyordu. Başka bir servis minibüsü vurdu. Vurduğu gibi başka bir minibüsün önüne atlarken minibüs üzerinden geçti. 2 dakika içinde polisler gelip etrafı sardılar. Daha sonra da üzerini örttüler eks olduğunu anladık. Türkmenistanlı genç bir çocuk. Burada sık sık kazalar oluyor. En azından haftada 1-2 kaza oluyor. Araçlar çok hızlı geliyor. Buraya üst geçit yapılması lazım"
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Shakirov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücüler Hamit B. ve Bayram O. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.