TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki bir TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İddiaya göre, Bosna Hersek uyruklu Edın Purstahıç (57) idaresindeki inşaat ve yapı malzemesi yüklü TIR'dan yangın çıktı ve durumu fark eden şoför Purstahıç, aracı sağ şeride çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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