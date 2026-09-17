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Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki bir TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İddiaya göre, Bosna Hersek uyruklu Edın Purstahıç (57) idaresindeki inşaat ve yapı malzemesi yüklü TIR'dan yangın çıktı ve durumu fark eden şoför Purstahıç, aracı sağ şeride çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Video Oynatma İkonu TEM Otoyolu'nda TIR yangını: Edirne yönü trafiğe kapatıldı

Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı-2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Alev alev yanan TIR ve oluşan trafik havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı-3

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Çıkan yangının ardından Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı-5 Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı-6 Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı-7
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