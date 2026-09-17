Yargıtay'dan emsal karar: Eşine 'Eşeksin, hayvansın' diyen koca tazminat ödeyecek
Yargıtay, boşanma davasında eşine "Eşeksin, hayvansın" diyerek hakaret eden kocayı tam kusurlu sayarak emsal karara imza attı. Yerel mahkemenin tarafları eşit kusurlu bulan kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, söz konusu ifadelerin kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna ve kadın lehine maddi-manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz incelemesinde emsal nitelikte bir karara imza attı.
Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı.
ALKOL, KÜFÜR VE AŞAĞILAMA
Tarafları dinleyen Aile Mahkemesi, davalı karşı davacı erkeğin aile yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek şekilde her gün alkol aldığını, eşine karşı küfür ettiğini saptadı. Erkeğin "Eşeksin, hayvansın" diyerek eşini aşağıladığını, hakaret ettiğini, küçük düşürdüğünü ve sorumsuz bir yapıda olduğunu belirten mahkeme, erkeği tam kusurlu buldu.
Kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi'nin kararını kaldırarak dosyanın yeniden görülmesi için mahkemeye geri gönderdi. Yeniden görülen davada Aile Mahkemesi bu kez tarafları eşit kusurlu buldu ve kadının tazminat taleplerini reddetti.
YARGITAY DEVREYE GİRDİ
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Daire, yerel mahkemenin kusur belirlemesini hatalı bularak kararı bozdu.
Yargıtay kararında erkeğin kullandığı sözlerin açıkça kişilik haklarına saldırı olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"İlk Derece Mahkemesi tarafından erkeğe yüklenilen, davacının aile yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek şekilde her gün alkol aldığı, eşine karşı küfür ettiği, 'eşeksin, hayvansın' diyerek eşini aşağıladığı, hakaretlerde bulunduğuna dair eylemlerinin sürekliliği, kadının da erkeğe karşı şiddet eyleminin bir kereye mahsus olması nedeni ile, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu yönünde kusur belirlemesi yanlıştır. Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara ve özellikle kadına yüklenen fiziksel şiddetin karşılıklı olmasına göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda davalı karşı davacı erkeğin, davacı karşı davalı kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden yanılgılı kusur belirlemesi ve değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK
Kanundaki tazminat maddelerine atıf yapan Daire, bozma gerekçesini şu detaylarla sürdürdü:
"Boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebileceği, aynı maddenin ikinci fıkrasında boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebileceği öngörülmüştür. Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, erkeğin kusurlu eylemlerinin kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği ve boşanma sonucu bu eşin, en azından diğerinin maddî desteğini yitirdiği anlaşılmıştır. O halde, Mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddî ve manevî tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."