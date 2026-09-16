Aksaray’da yol ortasında dans ettiler, çekicinin üstüne çıktılar: Çekici sahibine ceza yağdı
Aksaray’da 2 genç, yol ortasında dans ettikten sonra kavşakta duran çekicinin üzerine çıkarak araç seyir halindeyken de dans etmeyi sürdürdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, çekici sahibine toplam 35 bin lira para cezası uyguladı.
Olay, Aksaray'ın en işlek caddelerinden Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 genç müzik eşliğinde yol ortasında dans ederek eğlendi.
Kavşağa gelen çekicinin üzerine binen gençler, araç seyir halindeyken de dans etmeye devam etti. Tehlikeli anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Çekicide dansa 35 bin TL ceza
GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ: ARAÇ SAHİBİNE CEZA UYGULANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, görüntüleri ihbar olarak değerlendirdi.
Yapılan incelemenin ardından çekici sahibine, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri kapsamında araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten ise 25 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira ceza uygulandı.
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