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Aksaray’da yol ortasında dans ettiler, çekicinin üstüne çıktılar: Çekici sahibine ceza yağdı

Aksaray’da 2 genç, yol ortasında dans ettikten sonra kavşakta duran çekicinin üzerine çıkarak araç seyir halindeyken de dans etmeyi sürdürdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, çekici sahibine toplam 35 bin lira para cezası uyguladı.

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Aksaray’da yol ortasında dans ettiler, çekicinin üstüne çıktılar: Çekici sahibine ceza yağdı

Olay, Aksaray'ın en işlek caddelerinden Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 genç müzik eşliğinde yol ortasında dans ederek eğlendi.

Kavşağa gelen çekicinin üzerine binen gençler, araç seyir halindeyken de dans etmeye devam etti. Tehlikeli anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Çekicide dansa 35 bin TL ceza

Aksaray’da çekicinin üzerine çıkan 2 genç dans ederken görüntülendi, araç sahibine 35 bin lira ceza uygulandı. (Fotoğraflar: İHA)Aksaray’da çekicinin üzerine çıkan 2 genç dans ederken görüntülendi, araç sahibine 35 bin lira ceza uygulandı. (Fotoğraflar: İHA)

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ: ARAÇ SAHİBİNE CEZA UYGULANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, görüntüleri ihbar olarak değerlendirdi.

Aksaray’da yol ortasında dans ettiler, çekicinin üstüne çıktılar: Çekici sahibine ceza yağdı-3

Yapılan incelemenin ardından çekici sahibine, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri kapsamında araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten ise 25 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira ceza uygulandı.

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Aksaray’da yol ortasında dans ettiler, çekicinin üstüne çıktılar: Çekici sahibine ceza yağdı-5 Aksaray’da yol ortasında dans ettiler, çekicinin üstüne çıktılar: Çekici sahibine ceza yağdı-6 Aksaray’da yol ortasında dans ettiler, çekicinin üstüne çıktılar: Çekici sahibine ceza yağdı-7

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