Kavşağa gelen çekicinin üzerine binen gençler, araç seyir halindeyken de dans etmeye devam etti. Tehlikeli anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Aksaray'ın en işlek caddelerinden Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 genç müzik eşliğinde yol ortasında dans ederek eğlendi.

Yapılan incelemenin ardından çekici sahibine, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri kapsamında araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten ise 25 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira ceza uygulandı.

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