Çocuklar için satılan peluş anahtarlıkta boğulma ve kimyasal risk tespit edildi: Ürün toplatılıyor
Çocuklar için satılan peluş anahtarlıkta ciddi güvenlik riski tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, üründe sınır değerlerin üzerinde kimyasal madde ve nikel bulunduğunu, kopan parçanın ise boğulma tehlikesi oluşturduğunu açıkladı. Satışı yasaklanan ürün için toplatma kararı verildi.
Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına sunulan bir peluş anahtarlıkta yapılan denetimlerde boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edildiğini açıkladı. Güvenlik mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadaki ürünler için de toplatma kararı uygulandı.
Bakanlık tarafından yürütülen ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelenen peluş anahtarlığın çocuk sağlığı açısından birden fazla risk taşıdığı belirlendi.
KİMYASAL MADDE SINIRI AŞILDI
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ürün üzerinde gerçekleştirilen incelemelerin sonuçlarını paylaştı.
İncelemelerde, üründe mevzuat kapsamında belirlenen sınır değerlerin üzerinde kimyasal madde bulunduğu tespit edildi.
Ürünün metal bölümlerinde yapılan kontrollerde ise nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu belirlendi. Bakanlık, söz konusu durumun çocuklar açısından kimyasal yaralanma riski oluşturduğunu bildirdi.
ÇEKME TESTİNDE BOĞULMA RİSKİ ORTAYA ÇIKTI
Peluş anahtarlığa TS EN 71-1 standardı kapsamında çekme testi de uygulandı.
Test sırasında ürün üzerindeki etiket piminin koparak küçük bir parçaya dönüştüğü belirlendi. Kopan parçanın çocuklar tarafından yutulabilecek boyutta olması nedeniyle ürünün boğulma riski taşıdığı tespit edildi.
Bakanlığın açıklamasında ürünle ilgili tespitler şöyle sıralandı:
- Mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulundu.
- Nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu tespit edildi.
- TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket pimi koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturdu.
SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI UYGULANDI
Denetimlerde ortaya çıkan risklerin ardından söz konusu ürün hakkında 31 Ağustos 2026 tarihinde işlem başlatıldı.
Ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, daha önce satışa sunulan ürünlerin piyasadan toplatılması yönünde tedbir uygulandı.
Kaplan, açıklamasında, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz" ifadelerini kullanarak çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı da ürün güvenliği denetimlerinin çocuklara yönelik ürünler başta olmak üzere piyasadaki riskli ürünlerin tespit edilmesi amacıyla devam edeceğini vurguladı.