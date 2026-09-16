Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına sunulan bir peluş anahtarlıkta yapılan denetimlerde boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edildiğini açıkladı. Güvenlik mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadaki ürünler için de toplatma kararı uygulandı.

Bakanlık tarafından yürütülen ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelenen peluş anahtarlığın çocuk sağlığı açısından birden fazla risk taşıdığı belirlendi.