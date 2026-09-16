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Batman'da kurşun yağmuru: Olayla ilgisi olmayan 2 yaya ile birlikte 3 kişi yaralandı

Batman'da caddede çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 2'si masum yaya toplam 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kurşun yağdırıp kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

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Batman'da kurşun yağmuru: Olayla ilgisi olmayan 2 yaya ile birlikte 3 kişi yaralandı

Batman'da cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin kavgayla alakasının bulunmadığı, yoldan geçtikleri sırada saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef oldukları belirlendi.

Video Oynatma İkonu Batman'da silahlı kavga: 3 yaralı

Çatışmada 3 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: DHA,İHA)Çatışmada 3 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: DHA,İHA)

3 KİŞİ YARALANDI

Olay, akşam saatlerinde GAP Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde ortasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Batman'da kurşun yağmuru: Olayla ilgisi olmayan 2 yaya ile birlikte 3 kişi yaralandı-3

Tabancalarla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin kavgayla alakasının bulunmadığı, yoldan geçtikleri sırada saldırganın silahından çıkan kurşunlara hedef oldukları belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kurşun yağmuru: Olayla ilgisi olmayan 2 yaya ile birlikte 3 kişi yaralandı-4

Kavgaya karışan ve tabancayı ateşleyen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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