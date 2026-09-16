Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tamirci, hareket halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yaptı.

Araç ilerlediği sırada kaput kısmında bulunan motoru kontrol eden tamirci, arızayı gidermeye çalıştı.

Hareket halindeki aracın kaputunu tamir etti