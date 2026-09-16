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Bursa’da seyir halindeki otomobilde tehlikeli tamirat

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir tamirci, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde tamirat yapmaya çalıştı. Yolda ilerleyen aracın kaputunda çalışma yapan tamirciyi görenler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bursa’da seyir halindeki otomobilde tehlikeli tamirat

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tamirci, hareket halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yaptı.

Araç ilerlediği sırada kaput kısmında bulunan motoru kontrol eden tamirci, arızayı gidermeye çalıştı.

Video Oynatma İkonu Hareket halindeki aracın kaputunu tamir etti

Bursa’da seyir halindeki otomobilde tehlikeli tamirat-2

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Seyir halindeki otomobilin kaputunda tamirciyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli tamirat yöntemi, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bursa’da seyir halindeki otomobilde tehlikeli tamirat-4 Bursa’da seyir halindeki otomobilde tehlikeli tamirat-5 Bursa’da seyir halindeki otomobilde tehlikeli tamirat-6
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