Bursa’da seyir halindeki otomobilde tehlikeli tamirat
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir tamirci, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde tamirat yapmaya çalıştı. Yolda ilerleyen aracın kaputunda çalışma yapan tamirciyi görenler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi:
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tamirci, hareket halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yaptı.
Araç ilerlediği sırada kaput kısmında bulunan motoru kontrol eden tamirci, arızayı gidermeye çalıştı.Hareket halindeki aracın kaputunu tamir etti
TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA
Seyir halindeki otomobilin kaputunda tamirciyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli tamirat yöntemi, yoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam