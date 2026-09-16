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Zonguldak'ta çocuklarını yatağa zincirleyen anne ve baba gözaltında

Zonguldak'ta akılalmaz bir dehşet yaşandı. İzinsiz AVM'ye gittiği gerekçesiyle 17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirleyen anne ve baba gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kelepçeli halde bulduğu genç kız ve 3 kardeşi devlet korumasına alınırken, babanın adliye girişindeki "Kızını dövmeyen dizini döver" savunması infial yarattı.

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Zonguldak'ta çocuklarını yatağa zincirleyen anne ve baba gözaltında

Zonguldak'ta kızları Sıla T.'yi (17) arkadaşlarıyla görüştüğü ve izinsiz alışveriş merkezine gittiği gerekçesiyle dövüp zincirle yatağa bağladığı iddia edilen Selahattin T. ile eşi Sevil T. gözaltına alındı.

Olay, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Sıla T.'nin babası Selahattin T. tarafından dövülüp zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla T.'nin babaannesiyle birlikte girdiği evde genç kızı kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olarak buldu.

Video Oynatma İkonu Kızını yatağa zincirleyen baba adliyede

Baba Selahattin T. (Fotoğraflar: DHA, AA)Baba Selahattin T. (Fotoğraflar: DHA, AA)

KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde kardeşlerin hepsinde darp izleri olduğu belirlendi. 4 kardeş devlet koruması altına alındı.

Anne Sevil T.Anne Sevil T.

'KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER'

Olayın ardından anne Sevil T. ile baba Selahattin T. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde ailenin, kızlarının izinsiz AVM'ye gittiğini, birileriyle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını, bunları engellemek istedikleri için zincirlediklerini söyledikleri öne sürüldü.

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan anne ve baba adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna baba Selahattin T., "Kızını dövmeyen dizini döver" diyerek cevap verdi.

Gazetecinin aynı sorusuna anne Sevil T., "Hayır ama siz rencide ediyorsunuz" dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürüyor.

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