Ankara Kültür Yolu Festivali, başkentin tarihi ve kültürel mirasını şehrin önemli müze, kültür ve sanat mekânlarıyla birlikte festival deneyiminin merkezine taşıyacak. Gordion Antik Kenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren kültürel miras alanlarıyla Ankara, festival kapsamında Anadolu'nun çok katmanlı tarihini görünür kılan önemli duraklardan biri olacak. CSO Ada Ankara, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, PTT Pul Müzesi, MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve kentin farklı kültür-sanat noktalarında düzenlenecek etkinlikler, Ankara'nın kültürel haritasını festival boyunca hareketlendirecek. Festival kapsamında farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergilerin yanı sıra söyleşiler, paneller, müze gezileri ve atölyeler de gerçekleştirilecek.

Başkentte dokuz gün boyunca çok sayıda kültür ve sanat etkinliği yapılacak. ANKARA'NIN KÜLTÜR MİRASI SANATIN FARKLI DİSİPLİNLERİYLE BULUŞACAK

Festivalde konser, tiyatro, opera, bale ve dans gösterileri yer alacak. BAŞKENTİN LEZZETLERİ 50'DEN FAZLA LEZZET NOKTASINDA BULUŞACAK Ankara Kültür Yolu Festivali'nin önemli başlıklarından biri de gastronomi olacak. Ankara'nın yöresel mutfak kültürü, festival kapsamında oluşturulacak 50'den fazla Lezzet Noktası aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunulacak. Ankara tava, Ankara simidi, Beypazarı güveci, Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması ve bazlama gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Beypazarı havucu, Çubuk vişnesi ve Ankara armudu gibi kentin öne çıkan ürünleri de gastronomi rotasının parçaları olacak. Beypazarı'nın 80 katlı baklavasından Çubuk'un geleneksel turşuculuğuna, Kalecik'in bağcılık kültüründen Kızılcahamam'ın yöresel ürünlerine kadar Ankara'nın ilçelerinde yaşatılan farklı üretim ve mutfak gelenekleri de festival süresince ziyaretçilerle buluşacak.

Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ ve Ebru Yaşar sahne alacak. Festivalin gastronomi programına Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Şef Cüneyt Asan, akademisyen şef Asuman Kerkez, Şef Doğa Çitçi, Şef Sezai Ömer Erdoğan, Şef Zeki Açıköz, Şef Kemal Can Yurttaş, Tarım, Gıda ve Yemek kültürü Araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, şef Bedrettin Aydoğdu ve şef Gökhan Aksoy ise konuk şefler olarak Ankara mutfağının farklı yönlerini ele alacak.

Ankara’nın yöresel lezzetleri 50’den fazla lezzet noktasında tanıtılacak. BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ'NDE DOKUZ GÜN BOYUNCA MÜZİK Festival akşamlarında ise Ankara'nın buluşma noktalarından biri Başkent Millet Bahçesi olacak. Dokuz gün boyunca gerçekleştirilecek konser programında Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Poizi, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz Ankaralılarla buluşacak. Festivalin konser programı bununla sınırlı kalmayacak. CSO Ada Ankara başta olmak üzere kentin farklı kültür-sanat mekânlarında klasik müzikten caza, geleneksel müziklerden dünya müziğine uzanan çok sayıda özel konser ve dinleti gerçekleştirilecek. Royal Philharmonic Orchestra, National Arab Orchestra, Kerem Görsev Trio feat. Engin Recepoğulları, Aytaç Doğan Quartet, Dolapdere Big Gang & Hüsnü Şenlendirici gibi farklı müzik anlayışlarını bir araya getiren isim ve topluluklar da festival programında yer alacak.

Festival kapsamında çok sayıda sergi, söyleşi, panel ve atölye düzenlenecek.



SAHNENİN FARKLI DİSİPLİNLERİ ANKARA'DA BULUŞACAK



Ankara Kültür Yolu Festivali, müzik programının yanı sıra opera, bale, dans, tiyatro ve müzikali de başkent seyircisiyle buluşturacak.

CSO Ada Ankara'da Kafkas Rüzgârı, Şiirin ve Ezginin Dansı ve Yazıt dans gösterileri sahnelenirken, Opera Sahnesi'nde Don Giovanni operası ve Tango Tutkusu balesi sanatseverlerle buluşacak.



Öteki Ankara müzikali Akün Sahnesi'nde, Gangster müzikali ise Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da izleyici karşısına çıkacak.

Festival kapsamında ayrıca farklı mekanlarda belgesel film gösterimleri, masal canlandırmaları ve özel performanslar gerçekleştirilecek.



SERGİLER, SÖYLEŞİLER VE ATÖLYELERLE SANATIN HER HALİ BAŞKENT'TE



Festival boyunca Ankara'nın farklı noktalarında çok sayıda sergi sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras: Ankara Sergisi, Ankara Resimleniyor, İki Ülkenin Kültürel Miraslarından Çağdaş Bir Seçki: Minhwa & Minyatür, Mitler, Düşler, Masallar Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı, Bir Savaşın Görsel Anatomisi, Kudüs, Taşlar ve Kuşlar: Sumud, Ah Güzel İstanbul, Paranın Yolculuğu ve farklı temalardaki çok sayıda sergi, festival ziyaretçilerine farklı sanat deneyimleri sunacak.

Söyleşi ve panel programlarında ise Ankara'nın kültürel mirasından geleneksel sanatlara, modadan sinemaya, edebiyattan mitolojiye kadar farklı başlıklar ele alınacak.

Festival süresince düzenlenecek atölyelerde de katılımcılar kültürel mirasın farklı alanlarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Keçe, ebru, çini, seramik, mozaik, ahşap oyma, tezhip, deri işleme, ipek iğne oyası, alevde cam şekillendirme ve geleneksel oyuncak tasarımı gibi atölyeler yetişkin ve çocuk katılımcıları ağırlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DOKUZ GÜNLÜK KEŞİF VE EĞLENCE

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar da özel bir programla festivalin merkezinde yer alacak. Çocuk tiyatroları, müzikaller, yaratıcı yazarlık buluşmaları, drama çalışmaları, geleneksel gösteri sanatları, müze etkinlikleri ve sanat atölyeleriyle minik ziyaretçiler kültür ve sanatla iç içe bir festival deneyimi yaşayacak.

Elsa Çocuk Müzikali, Dansın Melodisi, Palyaçolar Sirki Müzikali, Bremen Mızıkacıları, Nasreddin Hoca ile Keloğlan Çocuk Masalı, Elsa Nerede? Dedektif Olaf Macera Peşinde ve Karagöz'ün Türküsü çocukların izleyebileceği yapımlar arasında yer alacak.



Başkent Millet Bahçesi'nde kurulacak Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilecek etkinlikler ve Etnospor faaliyetleri de festival boyunca çocukları bekleyecek.