19 Haziran – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Esas 14 Burda AVM 10.yıl özel kampanyasının 12 Eylül 2026 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. iPhone 17 Pro Max, Apple iPad Pro, Dyson süpürge, Sony PS5 ve Dyson Airwrap kazanan asil talihlilerin en geç 30 Eylül 2026, yedek talihlilerin ise en geç 15 Ekim 2026 tarihine kadar başvuru evraklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde: