14 Burda’dan 14 hediye çekilişi sonuçları açıklandı: İşte iPhone 17 Pro Max, iPad Pro, PS5 ve Dyson kazanan talihliler
14 Burda’dan 14 Hediye Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı! 10. yıla özel yapılan ve 44.320 kişinin katıldığı çekilişte, iPhone 17 Pro Max, Apple iPad Pro, Dyson süpürge, Sony PS5 ve Dyson Airwrap kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Kazanan talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...
19 Haziran – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Esas 14 Burda AVM 10.yıl özel kampanyasının 12 Eylül 2026 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. iPhone 17 Pro Max, Apple iPad Pro, Dyson süpürge, Sony PS5 ve Dyson Airwrap kazanan asil talihlilerin en geç 30 Eylül 2026, yedek talihlilerin ise en geç 15 Ekim 2026 tarihine kadar başvuru evraklarını tamamlamaları gerekmektedir.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 18.06.2026 tarih ve E-40453693-255.06.02-92354 sayılı izin ile Çav AVM İnşaatları A.Ş. adına; 19.06.2026 (Saat 10.00) – 31.08.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen ESAS 14 BURDA AVM kampanyasında en yüksek katılım numarası 44.320'dir. 12.09.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 4 kişi iPhone 17 Pro Max 256 GB, 3 kişi Apple iPad Pro 13" Wi-Fi 256 GB, 2 kişi Dyson V16 Piston Animal Submarine kablosuz süpürge, 3 kişi Sony PS5 Digital E Chassis/EMEA, 2 kişi Dyson Airwrap Saç Şekillendirici ve Kurutma Seti kazanmıştır.
İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 30.09.2026, yedek talihlilerin en geç 15.10.2026 tarihine kadar, 0 (212) 275 18 07 no.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com e-posta adresine nüfus cüzdanı fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 23.10.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.