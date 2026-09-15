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14 Burda’dan 14 hediye çekilişi sonuçları açıklandı: İşte iPhone 17 Pro Max, iPad Pro, PS5 ve Dyson kazanan talihliler

14 Burda’dan 14 Hediye Kampanyası çekiliş sonucu açıklandı! 10. yıla özel yapılan ve 44.320 kişinin katıldığı çekilişte, iPhone 17 Pro Max, Apple iPad Pro, Dyson süpürge, Sony PS5 ve Dyson Airwrap kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Kazanan talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...

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14 Burda’dan 14 hediye çekilişi sonuçları açıklandı: İşte iPhone 17 Pro Max, iPad Pro, PS5 ve Dyson kazanan talihliler

19 Haziran – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Esas 14 Burda AVM 10.yıl özel kampanyasının 12 Eylül 2026 tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. iPhone 17 Pro Max, Apple iPad Pro, Dyson süpürge, Sony PS5 ve Dyson Airwrap kazanan asil talihlilerin en geç 30 Eylül 2026, yedek talihlilerin ise en geç 15 Ekim 2026 tarihine kadar başvuru evraklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

SIRA
ÜRÜN
ASIL ÇEKİLİŞ NO
ASIL ADI / SOYADI
ASIL ŞEHİR
YEDEK ÇEKİLİŞ NO
YEDEK ADI / SOYADI
YEDEK ŞEHİR
1
APPLE iPHONE 17 PRO MAX
21573
GÜLAY ERDAL
BOLU
12689
ALEYNA İPEK
BOLU
2
APPLE iPHONE 17 PRO MAX
32571
FERHAT HALLAÇOĞLU
BOLU
38305
SERKAN DEMİR
BOLU
3
APPLE iPHONE 17 PRO MAX
35683
SEÇİL YILMAZ
BOLU
34148
SEVGİ ÖZDEMİR
BOLU
4
APPLE iPHONE 17 PRO MAX
2640
HAKAN KUTLU
BOLU
12286
GÖKSEL GÜRBÜZ
İSTANBUL
5
APPLE iPAD PRO 13 INCH
6715
ONUR OKTAY
BOLU
36647
SELÇUK UNAN
BOLU
6
APPLE iPAD PRO 13 INCH
1114
FARUK EREZ
BOLU
3807
NEJLA TÜRKOĞLU
ANKARA
7
APPLE iPAD PRO 13 INCH
30284
MESUDE ŞENGÜL
BOLU
28275
MERVE GÜKÇEK
BOLU
8
DYSON V16 PISTON ANIMAL
30224
SAKİNE ŞEN
BOLU
1931
ÇİĞDEM ÇİFTÇİ
BOLU
9
DYSON V16 PISTON ANIMAL
33377
ZEYNEP ALICI
BOLU
28235
EMRE ERHAN
BOLU
10
SONY PLAYSTATION 5 DIGITAL
21993
SEHER TURAN
BOLU
33888
ELİF UZUNÇELEBİ
KARABÜK
11
SONY PLAYSTATION 5 DIGITAL
27304
SELEN YILMAZ
BOLU
20756
MEHMET AKİF YILDIZ
ANKARA
12
SONY PLAYSTATION 5 DIGITAL
8657
BURHAN DEMİR
BOLU
15387
DEMET ERCAN
BOLU
13
DYSON AIRWRAP I.D.
2242
BÜŞRA GÜLTEKİN
BOLU
16734
YUSUF MANGALCI
BOLU
14
DYSON AIRWRAP I.D.
41434
FİGEN AY YILMAZ
BOLU
13869
DURSUN HOTOĞLU
BOLU

14 Burda’dan 14 hediye çekilişi sonuçları açıklandı: İşte iPhone 17 Pro Max, iPad Pro, PS5 ve Dyson kazanan talihliler-2

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 18.06.2026 tarih ve E-40453693-255.06.02-92354 sayılı izin ile Çav AVM İnşaatları A.Ş. adına; 19.06.2026 (Saat 10.00) – 31.08.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen ESAS 14 BURDA AVM kampanyasında en yüksek katılım numarası 44.320'dir. 12.09.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 4 kişi iPhone 17 Pro Max 256 GB, 3 kişi Apple iPad Pro 13" Wi-Fi 256 GB, 2 kişi Dyson V16 Piston Animal Submarine kablosuz süpürge, 3 kişi Sony PS5 Digital E Chassis/EMEA, 2 kişi Dyson Airwrap Saç Şekillendirici ve Kurutma Seti kazanmıştır.

İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 30.09.2026, yedek talihlilerin en geç 15.10.2026 tarihine kadar, 0 (212) 275 18 07 no.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com e-posta adresine nüfus cüzdanı fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 23.10.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

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