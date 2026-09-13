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Beykoz'da iki araçta 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 gözaltı

Beykoz'da takibe alınan iki araca düzenlenen operasyonda piyasa değeri yüksek 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin titiz takibiyle çökertilen sevkiyatta 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Beykoz'da iki araçta 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 gözaltı

Beykoz'da iki araca yönelik düzenlenen operasyonda, 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Beykoz'da narkotik operasyonu: 2 araçta 409 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Beykoz'da iki araçta 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 gözaltı-2

Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı.

Beykoz'da iki araçta 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 gözaltı-3

3 KİŞİYE GÖZALTI

Şüpheliler hakkında TCK'nın 188. maddesinde düzenlenen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerince Beykoz'da araçlara düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler:

  • Eyüp Can Ural
  • Ercan Eyüboğlu
  • Abdusamed Güneş

Beykoz'da iki araçta 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 gözaltı-4

İKİ BAGAJ DOLUSU UYUŞTURUCU

Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Beykoz'da iki araçta 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 gözaltı-5

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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