Beykoz'da iki araca yönelik düzenlenen operasyonda, 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz'da narkotik operasyonu: 2 araçta 409 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.