Beykoz'da iki araçta 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 gözaltı
Beykoz'da takibe alınan iki araca düzenlenen operasyonda piyasa değeri yüksek 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin titiz takibiyle çökertilen sevkiyatta 3 şüpheli gözaltına alındı.
Beykoz'da iki araca yönelik düzenlenen operasyonda, 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.Beykoz'da narkotik operasyonu: 2 araçta 409 kilo skunk ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı.
3 KİŞİYE GÖZALTI
Şüpheliler hakkında TCK'nın 188. maddesinde düzenlenen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Polis ekiplerince Beykoz'da araçlara düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler:
- Eyüp Can Ural
- Ercan Eyüboğlu
- Abdusamed Güneş
İKİ BAGAJ DOLUSU UYUŞTURUCU
Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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