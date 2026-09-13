Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kilis İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen bir yapım işi ihalesine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı. "Kamu ihalesine fesat karıştırma", "rüşvet", "zimmet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" iddiaları üzerine 13 Eylül 2026 tarihinde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ GÖZALTINDA!

Operasyon kapsamında Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri M.K. ile ihaleyi alan HASBER İnşaat yetkilileri E.A. ve M.S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki şüpheli H.M.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

RÜŞVET, TEHDİT VE TANKER ZİMMETİ İDDİASI

Soruşturmanın, İl Özel İdaresinin 2025/1967587 İKN sayılı yapım işi ihalesinde, aşırı düşük teklif veren firmaya menfaat karşılığı öncelik sağlanmak istenmesi üzerine başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili tutanak tutan bir tanığın ifadesini değiştirmesi için baskı ve tehdide maruz kaldığı, ayrıca kuruma ait resmi malzemelerin kişisel kullanım amacıyla çıkarıldığı tespit edildi.

ARAMALARDA SİKKE VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Kamera kayıtları, GPS verileri ve dijital yazışmaların incelenmesinin ardından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 19 adet dijital materyal, 11 adet klasör, 13 adet evrak ve dikkat çeken 97 adet sikke ele geçirilerek incelemeye alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm boyutlarıyla ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.