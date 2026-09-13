Eyüpsultan’da yolcu otobüsü gişelere çarptı: Çok sayıda kişi yaralandı, otobüste yangın çıktı
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü gişelere çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, çarpmanın ardından otobüste yangın çıktı.
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Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsü gişelere çarptı. Trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanırken otobüste yangın çıktı.Gişelere çarpan yolcu otobüsü yandı!
Olay yerine Eyüpsultan, Sultangazi, Şişli, Başakşehir ve Arnavutköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüsün alev alev yandığı belirtildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam