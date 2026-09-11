Polisin " dur " ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü ve araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADI Alınan bilgiye göre, Yalova Armutlu'da polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 yaşındaki U.M.K.'nin kullandığı 16 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin " dur " ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Ekiplerin takibiyle başlayan kovalamaca, İskele mevkiine kadar sürdü.

Sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçmak istedi.

Sürücü, burada aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan U.M.K.'nin yapılan kontrollerde ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.