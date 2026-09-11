CANLI YAYIN
Geri

Yalova'da 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü kovalamacayla yakalandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanırken, hem sürücüye hem de araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yalova'da 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü kovalamacayla yakalandı

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü ve araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisin ʺdurʺ ihtarına uymayarak kaçtı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisin ʺdurʺ ihtarına uymayarak kaçtı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADI
Alınan bilgiye göre, Yalova Armutlu'da polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 yaşındaki U.M.K.'nin kullandığı 16 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Ekiplerin takibiyle başlayan kovalamaca, İskele mevkiine kadar sürdü.

Sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçmak istedi.Sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçmak istedi.

Sürücü, burada aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan U.M.K.'nin yapılan kontrollerde ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Polisten kaçan sürücü ile araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.Polisten kaçan sürücü ile araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

TOPLAM 450 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından sürücü ile araç sahibine, tespit edilen trafik ihlalleri nedeniyle toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Video Oynatma İkonu Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 450 bin lira ceza

Hatay'da boğazına jöle şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
SONRAKİ HABER

Hatay'da yürekleri ağza getiren anlar!

 Avcılar'da yıkım sırasında duvarın arkasından petek çıktı! Yaklaşık 25 kilogram bal bulundu
ÖNCEKİ HABER

Duvarın arkasından petek çıktı!
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler