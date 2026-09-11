Esnaf Ferdi Algı



"HEIMLICH MANEVRASI YAPTIM, İLK HAREKETİMDE AĞZINDAN JELİBON ÇIKTI."



Çocuğa Heimlich manevrası uyguladığı anları anlatan Ferdi Algı, "Esnafım ve geçtiğimiz gün bir esnaf arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Oturduğumuz esnada bağırtıyla birlikte içeri bir kadının girdiğini fark ettik. Çocuğun nefes almadığını gördüm ve yerimden kalktığımda anne feryat ediyordu. Heimlich manevrası yaptım, ilk hareketimde ağzından jelibon çıktı. Jelibon çok tehlikeliymiş, çocuk nefes alamıyordu. Çok şükür o an nefes aldı. Anne, korku ve sevinçle duyguya kapılarak baygınlık yaşadı. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi, vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN