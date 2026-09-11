CANLI YAYIN
Geri

Hatay'da boğazına jöle şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuğun boğazına kaçan jöle şeker nedeniyle nefes alamadığı korku dolu anlar, esnaf Ferdi Algı’nın zamanında müdahalesiyle faciaya dönüşmekten son anda kurtuldu. Anne feryat ederek yardım isterken, Algı’nın uyguladığı Heimlich manevrasıyla minik çocuk hayata tutundu; o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hatay'da boğazına jöle şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Hatay'da boğazında jöle şeker kalan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Çocuğu kurtarılan anne, yaşadığı panik sonrası baygınlık geçirdi. Kameraya yansıyan korku dolu anlar, Heimlich manevrasının önemini gözler önüne serdi.

Video Oynatma İkonu Boğazına şeker kaçan çocuğa can kurtaran müdahale!

Küçük çocuğun boğazında jöle şeker kaldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Küçük çocuğun boğazında jöle şeker kaldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

ANNE ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki Çaylı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine evladıyla koşarak gelen kadın, çığlık atarak yardım istedi. Arkadaşını iş yerinde ziyaret eden esnaf Ferdi Algı, annenin yardım çığlığını duyduğunda konuyu anlamaya çalıştı.

Anne çığlık atarak yardım istedi.Anne çığlık atarak yardım istedi.

ÇOCUĞUN BOĞAZINDA JÖLE ŞEKER KALDI

Çocuğun boğazında kalan cisim nedeniyle nefes almakta zorluk çektiğini fark eden Algı, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazında kaçan jöle şekeri çıkardı. 3 yaşındaki çocuğun boğazındaki jelibonla nefes almakta güçlük çektiği ve annenin baygınlık geçirerek zor anlar yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, Algı'nın yaptığı Heimlich manevrasıyla çocuğun hayata tutunduğu görüldü.

Esnaf Ferdi AlgıEsnaf Ferdi Algı

"HEIMLICH MANEVRASI YAPTIM, İLK HAREKETİMDE AĞZINDAN JELİBON ÇIKTI."


Çocuğa Heimlich manevrası uyguladığı anları anlatan Ferdi Algı, "Esnafım ve geçtiğimiz gün bir esnaf arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Oturduğumuz esnada bağırtıyla birlikte içeri bir kadının girdiğini fark ettik. Çocuğun nefes almadığını gördüm ve yerimden kalktığımda anne feryat ediyordu. Heimlich manevrası yaptım, ilk hareketimde ağzından jelibon çıktı. Jelibon çok tehlikeliymiş, çocuk nefes alamıyordu. Çok şükür o an nefes aldı. Anne, korku ve sevinçle duyguya kapılarak baygınlık yaşadı. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi, vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'da boğazına jöle şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı-5 Hatay'da boğazına jöle şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı-6 Hatay'da boğazına jöle şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı'nın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı-7
Coca-Cola A101 Kampanyası çekiliş sonuçları! Dünya Kupası topu ve mini buzdolabı kime çıktı? İşte asil ve yedek talihliler
SONRAKİ HABER

Coca-Cola A101 Kampanyası çekiliş sonuçları!
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler