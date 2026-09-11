Coca-Cola A101 çekilişinin sonuçları açıklandı. Dünya Kupası maç topu ve mini buzdolabı kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi netleşti.

Dünya Kupası Maçında Oynanmış Adidas Trionda Pro Maç Topu Asil Talihlileri: Mustafa Alp Kaan / Balıkesir - İbrahim Tobbaş / Muğla

Coca-Cola Mini Buzdolabı Asil Talihlileri

Hakan Menderes / Konya - Zeynep Mayda / Balıkesir - Mehmet Güzel / Kahramanmaraş - Furkan Kirez / İzmir - Bayram Cihan Çelebi / İstanbul - Mehmet Murat Armutlu / Ankara - Ata Yurdakul / İstanbul - Güner Yağız İspir / Denizli - Cem Sevak / Adana - Gülten Akın / Antalya - İsmet Ülgenalp / İstanbul - Rüken Erdemoğlu / İstanbul - Baturay Büyükkara / Konya - Mehmet Kanmaz / Samsun - Hülya Su / İstanbul - Ali Tekerek / Mersin - Can Kırdağ / İzmir - Hakan Ergün / Aydın - Halil Kocabıyık / Ankara - Hamdullah Tarhan / Mardin - Kerim Yildiz / Mersin - Halime Vatansever / Bursa - Abdullah Samed Aydın / Ankara - Buğra Kaya / İstanbul - Yusuf İzer / Batman - Mehtap Çavdar / Kütahya - Furkan Yakut / Ankara - Serap Apaydın / Ankara - Hamza Vardar / Edirne - Derya Güzel / Kahramanmaraş - Atakan Abay / İzmir - Murat Ali Batuhan Akkuş / Gaziantep - Emir Boğa / Adana - Ferahsu Baykal / Eskişehir - Metin Taha Aytekin / Düzce - Tunahan Karaca / Kırıkkale - Ahmet Şenol Koyuncu / Ankara - Emre Şen / İstanbul - Tayfun Ali Taşpınar / İstanbul - Ayse Kalakenger / Kahramanmaraş - Ali Kemal Doğan / İstanbul - Orhan Mutlu / İstanbul - Taşkın Ozan Güleç / Çorum - Hamza Karaaslan / Konya - İsmail Boncuk / Kütahya - İlker Uluca / Bursa - Berk Kısıkçılar / İstanbul - Zeynep Sude Korkmaz / İstanbul - Gökay Özçelik / Antalya - Sezer Kartal / Kayseri - Çağatay Dündar / Edirne - İbrahim Durak / İstanbul - Murat Yıldırım / İstanbul - Harun Tursun / Diyarbakır - Levent Erdem / Erzurum - Altay Süslü / Edirne - Enes Ergin / İstanbul - Mehmet Tahir Atalık / İstanbul - Melis Kori / İstanbul - Ahmet Altay / İzmir - Erkan Arı / İstanbul - Devrim İlgezdi / Tekirdağ - Şaben Güzel / Kahramanmaraş - Mustafa Üstüntaş / Diyarbakır - Mertcan Türkmen / İstanbul - Faruk Köser / Manisa - Arda Yamak / İstanbul - Mustafa Çilsal / Kayseri - Uğur Binici / Diyarbakır - Murat Kıraç / İstanbul - Melih Koç / Kocaeli - Tanju Kılıc / İzmir - Serkan Özyıldırım / İzmir - Uğur Ösün / İstanbul - Göksel Kaya / Şırnak - Abdulhakim Mutlu / İstanbul - Alp Ülgenalp / İstanbul - Şaziye Ay / İstanbul - Dilek Kalkan / İstanbul - Muharrem Vardar / Edirne - Arda Karaca / Tekirdağ - Çağlar Hasdemir / Aydın - Furkan Cetintas / Gaziantep - Mustafa Azgın / İzmir - Ensar Yaşa / Bursa - Tuğçe Sarıkaya / İstanbul - Osman Özkan / İstanbul - İlker Öztürk / İstanbul - Hilmi Yalim / İzmir - Mıgırdiç Sucu / İstanbul - Esra Uzunöz / Konya - Gökhan Bektaş / İstanbul - Evren Danbaş / Kastamonu - Ahmet Ünal / İstanbul - Refik Kaan Başlar / İstanbul - Mehmet Fatih Yıldırım / Ankara - Melih Türkmen / İstanbul - Veysi As / İstanbul - Mehmet Balaban / Kahramanmaraş - Süleyman Aktaş / Bursa - Şeyma Akdeniz / İstanbul - Dilan Nilifırka / İstanbul - Neslihan Gürel / Denizli - Mehmet Nuri Erdemoğlu / İstanbul - Emir Anıl Aşlakcı / Balıkesir - Mustafa Şık / Diyarbakır - Gülsüm Yıldız / Konya - Özlem Dişlioğlu / İstanbul - Gülüzar Avcı / Ankara - Yücel Yalın / Kocaeli - Ümit Uzunoğlu / İstanbul - Oğuz Özmen / Adıyaman - Ahmet Alp / İzmir - Alperen Kayhan / Samsun - Mustafa Dileç / İstanbul - Ümmühani Güzel / Kahramanmaraş - Serkan Adıyaman / Ankara - Seyit Keleş / İstanbul - Nuray Köse / İstanbul - Emre Çankaya / Ankara - Alaz Demir / Eskişehir - Mecnun Mutlu / Bursa - Ahmetefe Şileli / İstanbul - Gürcan Solak / İstanbul - Emrah Bor / Mersin - Senem İstek / Ankara - Doğukan Doğanay / İzmir - Arzu Ay / İstanbul - Sinem Atikoğlu / Ankara - İbrahim Ot / İstanbul - Ziya Alaşhan / Adana - Anıl Özer / Ankara - Ertuğrul Demir / Muğla - Mustafa Durmaz / Ankara - Uğur Koçak / Adana - Emir Arslan / Manisa - Yusuf Tütüncü / İstanbul - Aynur Avcı / İstanbul - Mehmet Cakmakci / İstanbul - Semiha Doğru / Hatay - Mustafa Kayal / Bursa - Nergiz Taşkurt / Mersin - Samet Sarıkaya / İstanbul - Mustafa Aydun / İstanbul - Hüseyin Göksu / Kocaeli - Saadet Şenel / Aydın - Duygu Aşıcı / İzmir - Sebahattin Günar / İstanbul - Bayram Büyükakkuş / Konya - Fatma Alpay / Rize - Hasibe Uzun Guler / Ankara - Muhammet Ali Yıldız / Manisa - Menekşe Çoban / İstanbul - Fatma Esen / İstanbul - Özgür Öztürk / Balıkesir - Eylül Yazıcı / İstanbul - Zülküf Kıyar / Diyarbakır - Hasan Enginar / Kahramanmaraş - Feridun Kurban / Mersin - Murat Badeci / Şanlıurfa - Hüseyin Ahmet Bengi Ülgenalp / İstanbul - Muhammet Işık / Muğla - Esma Şentürk Koçberber / Balıkesir - Ahmet Eren Engin / İstanbul - Mustafa Kıraç / Bursa - Çağatay Şen / İstanbul - Şaban Güzel / Kahramanmaraş - Erkan Burak Altınoluk / Antalya - Mustafa Oğurel / Adana - Serhat Huntürk / İzmir - Tahsin Korkmaz / Kayseri - Serpil Mutlu / İstanbul - Bülent Çağdaş / İstanbul - Mustafa Havakara / İstanbul - Umut Yasin Öztürk / Edirne - Taner Anadol / Bursa - Ömer Güven / İstanbul - Emir Kılıç / İstanbul - Mümtaz Büyükkara / Konya - Kemal Sualan / İstanbul - Melih Taş / Siirt - Cumhur Sal / Ankara - Coşkun Malçok / Ankara - Serdar Filiz / İstanbul - Gözde Doğa Türkel / İzmir - Ibrahım Tanrıkulu / Bursa - Mazlum Hanas / Diyarbakır - Bilgehan Bilge / İstanbul - Nursena Vardar / Edirne - Zeynep Güzel / Kahramanmaraş - Oğuzhan Erarslan / İstanbul - Suat Emre Akın / İstanbul - Halil İbrahim Yavuzcan / Ankara - Şerife Sezer / Kahramanmaraş - Sude Sarihan / Van - Eren Avcı / Ankara - İrem Özdemir / Ankara - Haydar Çin / İstanbul - Tahsin Emre Ünal / Adana - Onur Yiğit / Ordu

Adidas Trionda Replica Club Futbol Topu Asil Talihlileri

Yılmaz Şener / Kocaeli - Bahar Aslankarayiğit / İstanbul - Enes Gökhan / İzmir - Kerem İbrahim Kilimci / Antalya - Al Subalığı / İstanbul - İlimdar Kalkan / İstanbul - Efe Kaya / Kilis - Medet Oran / Kocaeli - Mehmet Emin Ateş / Samsun - Behiye Candan / İstanbul - Oğuzhan Karabağlı / İstanbul - Serdar Yavuz / İstanbul - Halit Aydemir / İstanbul - Uğur Aydemir / Şırnak - Zeynep Özdemir / İstanbul - Talha Demir / Antalya - Ferhat Dağdelen / Antalya - Baris Sarsu / Antalya - Şahin Eren / İstanbul - İbrahim Uydaş / Çanakkale - Taypan Avcil / İstanbul - Cuma Emir Börekci / Mersin - Mustafa Gürel / İstanbul - Baran Durak / İstanbul - Adem Sarıkaya / İstanbul - Fatma Cerit / Kahramanmaraş - Gazican Özkan / İzmir - Enes Tunçkılıçoğlu / İstanbul - Tevfik Kural / Antalya - Veysi Ayman / Batman - Mete Kılıcarslan / Balıkesir - Sedat Artuç / İstanbul - Bedirhan Gündüz / Samsun - Türkan Küçükyol / Adana - Kadir Kılıç / İstanbul - Yalçın Sarıkaya / Bursa - Berna Demirci / Bursa - Mehmet Erol / Aydın - Sultan Büşra Ay Kartbak / Kocaeli - Yusuf Koldemir / Konya - Recep Vatansever / Bursa - Bahadır Yeşilyurt / Kırıkkale - Orhan Güzel / Kahramanmaraş - Özgür Recep Özdemir / İstanbul - Filiz Aydın / Tekirdağ - Fatih Bayram / İstanbul - Ahmet Gökhan Ekici / Bursa - Aya Alsaidi / İstanbul - Dilan Göker / İstanbul - Mehmet Ertok / İzmir - Selami Çam / Kahramanmaraş - Tevfike Kurt / İstanbul - Vedat Ösün / İstanbul - Necdet Ferit Arıkan / İzmir - Zehra Havakara / İstanbul - Elif Çelebi / Diyarbakır - Enes Yaşa / Bursa - Önder Seçkin / Kocaeli - Eren Topal / Adana - Onur Mert / Antalya - Ebubekir Apik / Manisa - Emre Beşikci / Ankara - Yunus Emre Büyük / İstanbul - Berfin Derya Kalkan / İstanbul - Muhammet Ali Demir / Mersin - Ahmet Yılmaz / Siirt - Cemil Özdemir / Gaziantep - Merve Sorar / Mersin - Barlas Nuh Demirözkan / Konya - Elif Öz / Sakarya - Ayse Cengiz / Konya - Esra Durmaz / Tekirdağ - Yasemin Yağmurcu / Sivas - Ahmet Ay / İstanbul - Hatice Topcu / İstanbul - Muhammet Salık / İstanbul - Mert Karakurt / İstanbul - Ahmet Alpay / Rize - Ayhan Nilifırka / İstanbul - Özhan Uzunoğlu / Hatay - Mehmet Eker / İzmir - Esranur Karahan / İstanbul - Alara Şahin / İstanbul - Yiğit Berkay Habipoğlu / Eskişehir - Mirza Mehmet Yaprak / İstanbul - Irmak Naz Yılmaz / İstanbul - Özer Erkan Yağcı / Ankara - Murat Ösün / İstanbul - Gizem Rasim / Ankara - Betul Samur / Kayseri - Özgür Havakara / İstanbul - Berkay Efe Demir / Muğla - Mevlüde Vardar / Edirne - Meryem Beyhan / İzmir - Rojda Öykü Nur Demirci / İstanbul - Süleyman Kurt / İstanbul - Necdet Yurttaş / Eskişehir - İmdat Örüm / Bursa - Ercan Kaçar / İstanbul - Emir Akat / İstanbul - Arzum Damat / Aydın - Taner Taşova / Bursa - Fırat Şahin / İstanbul - Anıl Korkmaz. / Bursa - Ercan Mızrak / İzmir - Sercan Yıldız / Mersin - Burhan Yaşa / Bursa - Serkan Soyyiğit / Eskişehir - Mehmet Sever / Diyarbakır - Nesrin Şahin / Denizli - Ahmet Kayışoğlu / Gaziantep - Okan Şenoğlu / Gaziantep - Durdu Mustafa Demir / Bursa - Melih Baş / Ankara - Coşkun Düzgün / İstanbul - Nuri Ertekin / İzmir - Fatma Güney Albayrak / Ankara - Yusuf Dağ / Diyarbakır - Aydın Çetiz / İzmir - Osman Birkan Köksal / İstanbul - İsmet Irak / İstanbul - Özlem Havakara / İstanbul - İrem Yüksel / İstanbul - Hakan Merdim / Samsun - Osman Mutlu / Bursa - Volkan Toprak / Çorum - Gülden Göktaş / Bursa - Mehmet Çadırlar / Konya - Şükrü Tanşi / Aksaray - Burak Durmaz / Bursa - Turan Parlak / İstanbul - Emre Şahin / Çorum - Burak Ramazan Kök / Antalya - Seray Bilgin / Kırklareli - Süleyman Bulut / Uşak - Emin Ali Öztürk / İstanbul - Cemal Polat / Gaziantep - Gözde Yavuz / Giresun - Nihat Azgın / Kastamonu - Taha Çelik / Erzurum - Erdinç Meçli / Sakarya - Sibel Ösün / İstanbul - Esra Özkaya / İstanbul - Burhan Ösün / İstanbul - İlker Karaçomak / Trabzon - Mahmut Sagkulak / İstanbul - İrfan Kader / Bursa - Doruk Kut / İzmir - Recep Bal / Kahramanmaraş - Barış İhtiyar / İstanbul - Batuhan Çakır / İstanbul - Sahin Seckin / Kocaeli - Serdar Fidan / İzmir - Dinser Saygılı / Bartın - Ergün Partal / Edirne - Gizem İhtiyar / İstanbul - İrfan Demir / Adıyaman - Oya Kalkan / İstanbul - Eda Halişçelik / İstanbul - Miyase Buğday / Kahramanmaraş - Erdal Üçkardeş / Kocaeli - Bora Köse / İstanbul - Abidin Orçun Barak / İzmir - Salim Serkan Tuncer / Samsun - Ali Serdaroğlu / Antalya - Abdurrahman Can / İstanbul - Burçin Kahraman Kırtız / İstanbul - Ömer Faruk Sürücü / Konya - Ahmet Şengün / Şanlıurfa - Onur Mutlu / İstanbul - Metin Erkaya / Tekirdağ - Ahmet Gülle / İstanbul - Harun Güven / Ankara - Serkan Şükrü Sağra / Ordu - Mustafa Danışman / Ankara - Levent Erkaya / İstanbul - Emel Budak Saraç / Aydın - Türkan Yavşan / İstanbul - Muharrem Aksu / Ankara - İrfan Göz / Adana - Şerife Güzel / Kahramanmaraş - Kadir Töre / Tekirdağ - Sinan Pak / İzmir - Mehmet Küçük / Konya - Nurten Yaşa / Bursa - Banu Akın / Yalova - Yasin Seçgin / Kırklareli - Cagdas Yazdic / Aydın - Ramazan Emre Tamer / Ankara - Shahd Hajmohamed / Mersin - Mustafa Demir / Diyarbakır - Halit Kale / Antalya - Murat Güzel / Balıkesir - Ömer Eymen Sayın / Kayseri - Abdullah Albayrak / Ankara - Serhat Ekin / İstanbul - Melik Alperen Bahadır / İstanbul - Nazik Ayhan / Hakkari - Ozan Özbay / Manisa - Selin Tunç / Muğla

Dünya Kupası Maçında Oynanmış Adidas Trionda Pro Maç Topu Yedek Talihlileri: 1-) Suat Denizli / Diyarbakır 2-) Ferihan Serdaroğlu / Antalya



Coca-Cola Mini Buzdolabı Yedek Talihlileri

1-) Mehmet Ali Kahraman / Bursa 2-) Diyar Parlak / İstanbul 3-) Mustafa Gökdoğan / Ankara 4-) Mehmet Gilik / Mersin 5-) Mazlum Hanas / Diyarbakır 6-) Mehmet Bora Direnoglu / İstanbul 7-) Bülent Ecevit Ağcabay / Gaziantep 8-) Züleyha Tunalı / İstanbul 9-) Sevil Çin / İstanbul 10-) Cihan Aslan / İstanbul 11-) Emre Eren Çakmak / Balıkesir 12-) İhsan Marangoz / İstanbul 13-) Faruk Köroğlu / Adana 14-) Berkin Akkocaoğlu / Aydın 15-) Uğur Ertik / Eskişehir 16-) Kubilay Şahin / Kayseri 17-) Cihan Üçok / İzmir 18-) Selim Gül / Bolu 19-) Ahmet Güler / Kahramanmaraş 20-) Tahir Serkan Besnili / Gaziantep 21-) Ege Alp Biçer / Çorum 22-) Bahittin Karabörk / Kahramanmaraş 23-) Mehmet Kemal Karanfil / İstanbul 24-) Nihat Tis / Gaziantep 25-) Muhammed Ayaz Polat / Mersin 26-) Fatmanur Ay / İstanbul 27-) Cengiz Hızal / Gaziantep 28-) Orkun Kevın Desılton / İstanbul 29-) Murat Can Bayan / Denizli 30-) Hatice Güler / İstanbul 31-) Ferhat Kayahan Avcu / İstanbul 32-) Seyhmus Seran / Mardin 33-) Ayşe Canlı / İstanbul 34-) Necla Baş / İstanbul 35-) İlknur Yılmaz / İstanbul 36-) Yüksel Burak Tümen / Samsun 37-) Tuğkan Çalışkan / Edirne 38-) Aydın Gülsün / Van 39-) Furkan Kabadayı / İstanbul 40-) Orhan Sivrikaya / İstanbul 41-) Mehmet Can Kaya / İzmir 42-) Servet Durmus / Samsun 43-) Emir Yücel / Malatya 44-) Pembe Baycan / Gaziantep 45-) Harun Ekici / Samsun 46-) M Fatih Fidanboy / İstanbul 47-) Emrecan Serbesttürk / İzmir 48-) Ömer Akbaba / Mersin 49-) Hüseyin Ufuk Esen / İstanbul 50-) Ferit Cevahiroglu / Iğdır 51-) Sultan Aktürk / İstanbul 52-) Memiş Kemal Sonbay / Artvin 53-) Halil İbrahim Demir / Antalya 54-) Ramazan Yılmaz / Tekirdağ 55-) Mustafa Korhan Kırtız / İstanbul 56-) Emine Sarı / Kahramanmaraş 57-) Selman Gündogdu / Samsun 58-) Serkan Gündüz / İzmir 59-) Mustafa Soytürk / Antalya 60-) Serdar Mutlucan / Adana 61-) Ramazan Faruk Türkan / Erzurum 62-) Gülizar Özemre / Diyarbakır 63-) Mehmetesra Akgündüz / İzmir 64-) Mehmet Emin Yıldız / Malatya 65-) Mustafa Bayır / Kocaeli 66-) Muhlis Tokgöz / Antalya 67-) Uğurcan Ülgü / Aydın 68-) Nihat Çelik / Ankara 69-) Semra Ösün / İstanbul 70-) Diyar Kayra / Diyarbakır 71-) Alper Osmanoğlu / Hatay 72-) Mehmet Onput / İzmir 73-) Burak Gençer / Trabzon 74-) Hüsniye Demir / Muğla 75-) Sinan Yüce / İstanbul 76-) Leyla Sarıyıldız / Kahramanmaraş 77-) Serhat Laleli / Ankara 78-) Fatih Ugurlu / Ankara 79-) Emre Işık / Kocaeli 80-) Hakan Demir / Diyarbakır 81-) Yüksel Özkan / Giresun 82-) Kadriye Küçüktürkücü / İzmir 83-) Onur Aydıngel / Bursa 84-) Yunus Sav / Aydın 85-) Kadriye Kurt / İstanbul 86-) Emir Robin Başkan / Batman 87-) Banu Perk / Konya 88-) Erdem Güneş / Aydın 89-) Deniz Aksan / İzmir 90-) Ünal Zeybek / Kütahya 91-) Kadir Kaan Koyuncu / İstanbul 92-) Uğur Özdemir / Ankara 93-) Cengizhan Kömürcü / İstanbul 94-) Alican Yıldız / Bursa 95-) Kemal Yılmaz / Batman 96-) Görkem Artun / Malatya 97-) Ali Nif / İstanbul 98-) Yusuf Taşdemir / Ankara 99-) Ali Tunçer / Tekirdağ 100-) Özcan Kavmaz / Diyarbakır 101-) Aytuğ Yakutlar / İzmir 102-) Ayaz Alibaz / İstanbul 103-) Yusuf Taşkıran / Samsun 104-) Barış Köse / İstanbul 105-) Fatih Kale / İstanbul 106-) Semih Geridönmez / İstanbul 107-) Defne Ege Erboz / İstanbul 108-) Mehmet Mert / Muğla 109-) Esra Nazan Erboz / İstanbul 110-) Ümit Acar / Muğla 111-) Onur Yüksel / İzmir 112-) Ömer Yaşa / Bursa 113-) Firdevs Şahin / İzmir 114-) Ozan Can Güngören / İstanbul 115-) Eyüp Karaaslan / Kahramanmaraş 116-) Oğuzcan Çinay / İzmir 117-) Ümit Turan / Bursa 118-) Gülsenbjk Çelik / Gaziantep 119-) Onur Aktürk / İzmir 120-) Bahattın Yiğit / Denizli 121-) Kenan Bulu / Denizli 122-) Melike Direktör / Bursa 123-) Gülsüm Mutlu / İstanbul 124-) Erdinç Meçli / Sakarya 125-) Kaan Ergölcükler / İzmir 126-) Mustafa Yorulmaz / İstanbul 127-) Seyithan Karadeniz / Diyarbakır 128-) Bayram Çağan / İstanbul 129-) Emre Kocabıyık / İstanbul 130-) Hakan Ösün / İstanbul 131-) Tezer Aktay / Samsun 132-) Berkin Çalı / İstanbul 133-) Çiğdem Satılmış / Ankara 134-) Berat Kayal / Bursa 135-) Cihat Unaldi / İstanbul 136-) Semih Yazıcı / İstanbul 137-) Alper Şen / İzmir 138-) Gökhan Uçar / Ankara 139-) Abdullah Aban / Batman 140-) Mustafa Özcan / İstanbul 141-) Yunus Emre Özer / İstanbul 142-) Recep Akdoğan / İstanbul 143-) Berk Kılcı / Ankara 144-) Özhan Öztürk / Rize 145-) Salih Güzel / Kahramanmaraş 146-) İsmail Kasap / Muğla 147-) Mercan Atlas / Bursa 148-) Hayrullah Ertekin / İzmir 149-) Musa Uslu / Kocaeli 150-) Kerem Karataş / Antalya 151-) Zeynep Eraslan / Mardin 152-) Remziye Şimşek / Diyarbakır 153-) Emine Çalık / Kocaeli 154-) Osman Gülcü / Bursa 155-) Ali Kaan Durmuşoğlu / Kırıkkale 156-) Eren Öztürk / Sivas 157-) Arda Solmaz / Kahramanmaraş 158-) Berkan Enderer / Bursa 159-) Ünsal Şengül / Kocaeli 160-) Muhammed Ali Akyol / Muğla 161-) Rüveyda Bera Çadırlar / Konya 162-) Ferhat Başoğul / Kocaeli 163-) Ömer Yazar / Ankara 164-) Aynur Taşdemir / Eskişehir 165-) Aykut Özdemir / Kayseri 166-) Mehmet Emin Şenses / İstanbul 167-) Özcan Bağcı / Çanakkale 168-) Furkan Yurttaş / Karabük 169-) Alper Kılıçtaş / İstanbul 170-) Kürşat Kılıçarslan / Balıkesir 171-) Mehmet Bilal Doğan / Malatya 172-) Bora Gülsal / Ankara 173-) Azize Akkan / İstanbul 174-) Çekdar Tugrul / Mersin 175-) Zeynep Aladap / Kocaeli 176-) Yusuf Sürmeli / İstanbul 177-) Resmiye Köksal / Tekirdağ 178-) Taner Tepsi / İstanbul 179-) Mertemre Ay / İstanbul 180-) Yunus Tüfekçi / İstanbul 181-) Kenan Özdaş / Adana 182-) Serhat Kasım / Bursa 183-) Murat Candan / Burdur 184-) İdris Taşdemir / Eskişehir 185-) Ömür Yıldırım / Tekirdağ 186-) Gülhan Yılmaz / Eskişehir 187-) Kadir Algül / Çanakkale 188-) Mehmet Samet İrinal / Antalya 189-) Sedat Ösün / İstanbul 190-) Emircan Karalinç / İstanbul 191-) Evren Aktaş / Ankara 192-) Musa Çiftçi / Hakkari 193-) Zeynep Bilgesu Yılmaz / Ankara 194-) Funda Sarıcı / İzmir 195-) Gökhan Yalım / Adana 196-) Mehmet Uğur Yazıcı / İstanbul 197-) İbrahim Ayhan / Isparta 198-) Adnan Cakır / Eskişehir 199-) Şahin Şekercan / İstanbul 200-) Ela Alkan / İstanbul



Adidas Trionda Replica Club Futbol Topu Yedek Talihlileri

1-) İrfan Akyıldız / Tekirdağ 2-) Nur Soylu / Aksaray 3-) Yiğit Can Ovacık / Çanakkale 4-) Ahmet Aladağ / Bursa 5-) Halil İbrahim Özen / İstanbul 6-) Nazım Hikmet Tokgöz / Ankara 7-) Mikail Geckil / Hatay 8-) Tunahan Cerit / Kahramanmaraş 9-) Yaşar Yılmaz / Ankara 10-) Elif Şener / Kocaeli 11-) İsa Kamil Taşdemir / Mersin 12-) Mustafa Çiçek / Ankara 13-) Ahmet Uyar / İzmir 14-) Abdullah Saraç / Ankara 15-) Bahar Haghighinia / İstanbul 16-) Ahmet Damat / Aydın 17-) Özlem Can / İstanbul 18-) Diyar Yılmaz / Van 19-) Resul Kaynar / Manisa 20-) Cüneyt Cantürk / İstanbul 21-) Oktay Bekem / Ağrı 22-) Sabri Sakızçı / Hatay 23-) Osman Maral / Diyarbakır 24-) Mehmet Karakoç / Antalya 25-) Abdülbaki Aydemir / Samsun 26-) Ali Emre Bayır / Kocaeli 27-) Murat Göl / Giresun 28-) Kadir Bilal Özer / Samsun 29-) Abdullah Akın Yardım / İstanbul 30-) Ayhan Ekren / İstanbul 31-) Salim Bayraktar / İstanbul 32-) Rıdvan Katar / Van 33-) Sina Çelik / İstanbul 34-) Mustafa Taşın / Mersin 35-) Kemal Akkoyun / İstanbul 36-) Hüseyin Kenan Endez / Gaziantep 37-) Yasin Babayiğit / Konya 38-) Furkan Bayraktar / İstanbul 39-) Yeşim Çetinbaş / Sakarya 40-) Ebrar Yürgün / Balıkesir 41-) Emre Ayata / İstanbul 42-) Zekiye Erkan / Kütahya 43-) Aziz Koray Berçin / Ankara 44-) Yonca Ateş / Kocaeli 45-) Vahid Gül / Antalya 46-) Ömer Barut / Adana 47-) Mehmet Can Tekin Can / İstanbul 48-) Emrihan Kalender / Kocaeli 49-) Nuse Alklıb / İstanbul 50-) Süleyman Aksoy / Ankara 51-) Ege Bostancı / İzmir 52-) Muhammed Tekin / Batman 53-) Nursel Kınalı Üge / Eskişehir 54-) Ahmet Hancı / Antalya 55-) Melis Kılınç Mutlucan / Adana 56-) Ayşe Salık / İstanbul 57-) Gülpaşa Ösün / Bitlis 58-) Dicle Çevik / Diyarbakır 59-) Edip As / İstanbul 60-) Sümeyye Çetinkaya / İstanbul 61-) Suna Gülce / İstanbul 62-) Umut Kuş / Çorum 63-) Yakup Cakal / İzmir 64-) Ilgaz Özel Özel / İstanbul 65-) Habibe Nalbantoglu / Ağrı 66-) Numan Ziya Sarıibrahim / Antalya 67-) Kader Şengün / Şanlıurfa 68-) Arif Altunel / Konya 69-) Vahide Birsen / Antalya 70-) Atilla Alper Koç / İzmir 71-) Mehri Gül Parlak / İzmir 72-) Hüseyin Gökhan Öztürk / Yalova 73-) Togay Özkan / Ankara 74-) Yusuf Soylu / Aksaray 75-) Yonca Ösün / İstanbul 76-) Süleyman Karagöz / Antalya 77-) Aysun Uzun / Aksaray 78-) Elif Bilim / İstanbul 79-) Volkan Gezen / İzmir 80-) Arda Nif / İstanbul 81-) Samet Emre Güler / Ankara 82-) Özlem Ocabağ / İstanbul 83-) Şadi Öztürk / Adana 84-) Kamuran Karataş / Mersin 85-) Cigdem Ekren / İstanbul 86-) Keremcem Karaca / Mersin 87-) Yasin Aslan / Kayseri 88-) Fatih Keskin / Trabzon 89-) Enis Turan / Tekirdağ 90-) Serpil Altay / İstanbul 91-) Fatih Öz / Samsun 92-) Furkan Tekin / Ankara 93-) Hanife Gülnur Õzkan / Ankara 94-) Dilek Çelik / İstanbul 95-) Arda Yücel / Ankara 96-) Sefer Kolsuz / Bursa 97-) Ferhat Karanfil / Aydın 98-) Norayda Ösün / İstanbul 99-) Mehmet Akif Dübek / İstanbul 100-) Ayla Çin / İstanbul 101-) Ebru Işık / Ankara 102-) Recep Öztürk / Manisa 103-) Zeynal Kaya / Kocaeli 104-) Selçuk Yılmaz / Ankara 105-) Emin Çağatay Paçal / Mardin 106-) Ünal Özgür / Ordu 107-) Nimet Özdemir / Ankara 108-) Dinçer Polat / Ankara 109-) Feyat Ösün / İstanbul 110-) Fatih Altunlu / Hatay 111-) İbrahim Demir / Mersin 112-) Oğuzhan Arıkan / Kocaeli 113-) Burak Güney / İstanbul 114-) İbrahim Ercilli / Balıkesir 115-) Emre Gür / Eskişehir 116-) Hüseyin Uyar / Yozgat 117-) Mehmet Yeder / İzmir 118-) Seckin Sonmez / Aydın 119-) Esra Gök / Ankara 120-) Mehmet Uludag / Bursa 121-) Erhan Sayınyiğit / Balıkesir 122-) Halil İbrahim Kalkan / İstanbul 123-) Cenk Algın / Eskişehir 124-) Ozan Özdemir / İstanbul 125-) Erdem Boz / Hakkari 126-) Ümmü Kartal / Konya 127-) İbrahim Emre Göncü / Diyarbakır 128-) Doğu Baha Arıkan / İstanbul 129-) Tarık Furkan Parlak / İzmir 130-) Erol Örs / Hatay 131-) Adem Ülgür / Zonguldak 132-) Yunus Emre Ateş / İstanbul 133-) Neslihan Pehlivan / Eskişehir 134-) Sami Çelikden / Ankara 135-) Murat Sarıkaya / İstanbul 136-) Sadık Topcu / İstanbul 137-) Nafize Gümüşlü Tosun / Antalya 138-) Serap Ay / İstanbul 139-) Kasım Gökdemir / Batman 140-) Fatih Muti / Bursa 141-) Can Gürdal / İstanbul 142-) Asım Alcan / Diyarbakır 143-) Hamza İsci / Diyarbakır 144-) Mahsum Çam / Mardin 145-) Gökşen Ösün / İstanbul 146-) Burak Tunalı / İstanbul 147-) Oktay Çalcalı / İstanbul 148-) Emirhan Özcan / İstanbul 149-) Cengizhan Taşbaşı / İstanbul 150-) Emrullah İnankaç / Kilis 151-) Rami Rezzuk / Şanlıurfa 152-) Osman Ekin / İzmir 153-) Suat Şahin / İstanbul 154-) Serkan Altıok / İstanbul 155-) Selime Damat / Aydın 156-) Mustafa Serdar Hocaoğlu / Antalya 157-) Cahit Kara / İstanbul 158-) Koray Doğan / Bursa 159-) Salih Öz / Hatay 160-) Ali Acar / Kocaeli 161-) Mustafa İsmailoglu / Bursa 162-) Furkan Yiğit Ertem / Aksaray 163-) Abdullah Sever / Gaziantep 164-) Yusuf Sacit Yılmaz / İstanbul 165-) Habib Sökmez / Düzce 166-) Osman Nuri Karaböcek / Kütahya 167-) Orhan Bozoğlu / İzmir 168-) Emirhan Demirli / İstanbul 169-) Filiz Toprak / Zonguldak 170-) Erdinç Meçli / Sakarya 171-) Halil Basri Çelik / Manisa 172-) Pınar Emeksiz / İstanbul 173-) Zehra Özdemir / Siirt 174-) Fatih Mehmet Berkdemir / Malatya 175-) Hasan Emir Ayar / İstanbul 176-) Esra Karakaya / Ordu 177-) Yusuf Çağrı Akbulut / Bursa 178-) Kebire Gümrük / Kocaeli 179-) Seniha Güler / İzmir 180-) Deniz Yıldız / Tekirdağ 181-) Servet Karakuş / Ankara 182-) Necla Yaşa / Bursa 183-) Şahin Kütük / Adana 184-) Erdal Anıl Gönüllü / Mersin 185-) Arınç Aksöz / İstanbul 186-) Muhammed Ali Ayyildiz / Trabzon 187-) Fatih Uğurluay / Adana 188-) Kerem Şimşek / Denizli 189-) Önder Orhan Erol / İzmir 190-) Derya Aydemir / Amasya 191-) Evren Yılmaz / İstanbul 192-) Habibe Dizkirici / Amasya 193-) Furkan Akbaş / Çanakkale 194-) Senol Işık / Bursa 195-) Halil Osman Çelik / Kayseri 197-) Gökay Ceker / Kocaeli 198-) Salih Kefensiz / Kayseri 199-) Hasan Tansoy / Kütahya 200-) Ahmet Şeker / Gaziantep



Bu kampanya MPİ'nin 20.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90886 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 7.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.920 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 11.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri, iletişim bilgileri ve fiş/fatura görseli ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır.

Postada meydana gelen gecikmelerden Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.