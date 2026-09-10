POLİSLER MOTOSİKLETİN ÜZERİNE ATLAYARAK YAKALADI

Polis ekipleri, Oktay A.'yı 34 HKY 108 plakalı motosikletin sürücü koltuğunda gördü.

Şüphelinin kaçmasını önlemek isteyen ekipler, motosiklet üzerindeki Oktay A.'nın üzerine atlayarak şüpheliyi yakaladı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Rasim O.S. de ekipler tarafından indirildi.

Polise direndikleri belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Oktay A.'nın yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosiklet ise emniyet otoparkına çekildi.

"O BEN DEĞİLİM, BEN ATEŞ AÇMADIM"

Yapılan kontrollerde Oktay A.'nın 13, Rasim O.S.'nin ise 35 ayrı olay kaydının bulunduğu belirlendi. Oktay A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "O ben değilim, ben ateş açmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Her iki şüpheli hakkında ayrıca "görevli memura mukavemet" suçundan da işlem yapıldı.

Rasim O.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.