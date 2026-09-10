Ortaköy'de havaya ateş açarak paniğe neden olan şüpheli günler sonra motosiklet üzerinde yakalandı
Ortaköy'de sokakta yürürken silahla havaya ateş açtığı belirlenen Oktay A. (26), Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu motosiklet üzerindeyken yakalandı. Polis ekiplerinin üzerine atlayarak etkisiz hâle getirdiği şüphelinin, ilk ifadesinde, “O ben değilim, ben ateş açmadım” diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Oktay A. tutuklanırken, motosiklette yanında bulunan Rasim O.S. (26) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 20 Temmuz'da meydana gelen olayda, sokakta yürüyen bir kişinin silahla havaya ateş açması paniğe neden oldu. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Oktay A. olduğunu belirledi. Günlerce aranan şüpheli, 5 Eylül'de Beşiktaş Çarşı'da motosiklet üzerindeyken polis ekiplerince yakalandı.
ORTAKÖY'DE HAVAYA ATEŞ AÇTI
Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Oktay A., sokakta yürüdüğü sırada silahla havaya ateş açtı. Silah seslerinin ardından çevrede bulunan kişiler panikle kaçışırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.
Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı, kurşunların da herhangi bir yere isabet etmediği belirlendi. Olay yeri incelemesinde ise 1 boş kovan bulundu.
ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ POLİS ÇALIŞMASIYLA BELİRLENDİ
Havaya ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Oktay A. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için adreslerde ve çevrede çalışma yürüttü ancak Oktay A.'ya ulaşılamadı.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 Eylül Cumartesi günü şüpheliyi Beşiktaş Çarşı'da fark etti.
POLİSLER MOTOSİKLETİN ÜZERİNE ATLAYARAK YAKALADI
Polis ekipleri, Oktay A.'yı 34 HKY 108 plakalı motosikletin sürücü koltuğunda gördü.
Şüphelinin kaçmasını önlemek isteyen ekipler, motosiklet üzerindeki Oktay A.'nın üzerine atlayarak şüpheliyi yakaladı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Rasim O.S. de ekipler tarafından indirildi.
Polise direndikleri belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Oktay A.'nın yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Motosiklet ise emniyet otoparkına çekildi.
"O BEN DEĞİLİM, BEN ATEŞ AÇMADIM"
Yapılan kontrollerde Oktay A.'nın 13, Rasim O.S.'nin ise 35 ayrı olay kaydının bulunduğu belirlendi. Oktay A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "O ben değilim, ben ateş açmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Her iki şüpheli hakkında ayrıca "görevli memura mukavemet" suçundan da işlem yapıldı.
Rasim O.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
OKTAY A. TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Oktay A., çıkarıldığı mahkemece "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Silahlı tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
OTOMOBİLLE GELDİ, YAYA OLARAK UZAKLAŞTI
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin olay yerine otomobille geldiği ve araçtan indiği görüldü.
Görüntülerde, şüphelinin daha sonra bir yere girdiği, ardından havaya ateş açtığı anlar yer aldı. Silah sesleri üzerine çevrede bulunan kişilerin panikle kaçıştığı görülürken, şüphelinin olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Kars'ta eski Karakurt köyü gün yüzüne çıktı
Külhöyük’te 4 bin yıllık şaşırtan keşif!