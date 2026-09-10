Sular çekilince Karakurt Köyü gün yüzüne çıktı.

SULAR ALTINDA KALAN KÖY ORTAYA ÇIKTI

Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karakurt Barajı'nda su seviyesinin çekilmesiyle birlikte, bir dönem yaşamın sürdüğü eski Karakurt köyüne ait yapılar yeniden görünür hale geldi. Suların altında kalan köyün ortaya çıkan görüntüsü, hem geçmişin izlerini hem de bölgenin tarihini bir kez daha gözler önüne serdi.