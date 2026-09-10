CANLI YAYIN
Geri

Sular çekildi, geçmiş ortaya çıktı: Kars'ta eski Karakurt köyünün camisi, ev temelleri ve kilisesi dronla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle yıllar önce sular altında kalan eski Karakurt köyü yeniden gün yüzüne çıktı; baraj sularının çekildiği alanda kalan cami, ev kalıntıları ve kilise havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sular çekildi, geçmiş ortaya çıktı: Kars'ta eski Karakurt köyünün camisi, ev temelleri ve kilisesi dronla görüntülendi

Kars'ta Karakurt Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle, sular altında kalan eski Karakurt köyü yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan köy camisi, evlerin kalıntıları ve kilise havadan görüntülendi.

Sular çekilince Karakurt Köyü gün yüzüne çıktı.Sular çekilince Karakurt Köyü gün yüzüne çıktı.

SULAR ALTINDA KALAN KÖY ORTAYA ÇIKTI
Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karakurt Barajı'nda su seviyesinin çekilmesiyle birlikte, bir dönem yaşamın sürdüğü eski Karakurt köyüne ait yapılar yeniden görünür hale geldi. Suların altında kalan köyün ortaya çıkan görüntüsü, hem geçmişin izlerini hem de bölgenin tarihini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sular çekildikçe ortaya çıkan köyde eski köy yerleşimine ait yapı kalıntıları dikkat çekti.Sular çekildikçe ortaya çıkan köyde eski köy yerleşimine ait yapı kalıntıları dikkat çekti.

ESKİ KÖY YERLEŞİMİ DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Baraj sularının çekildiği alanlarda, eski köy yerleşimine ait yapı kalıntıları dikkat çekti. Köy camisinin yanı sıra çok sayıda evin temel ve duvar kalıntıları ile bölgede bulunan kilise de yeniden ortaya çıktı. Bir zamanlar köy sakinlerinin yaşadığı, sokaklarında insanların dolaştığı eski Karakurt köyü, yıllar sonra yeniden sessizliğiyle dikkat çekti.

Dron ile eski köy yerleşiminde ortaya çıkan cami, ev kalıntıları ve kilise görüntülendi.Dron ile eski köy yerleşiminde ortaya çıkan cami, ev kalıntıları ve kilise görüntülendi.

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıkan yapıların büyük bölümünün harabeye döndüğü görülürken, geçmişten günümüze ulaşan izler havadan kaydedildi. Eski köy yerleşiminde ortaya çıkan cami, ev kalıntıları ve kilise dron ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, barajın çekilen suları ile ortaya çıkan eski yerleşim alanının oluşturduğu manzara dikkat çekti.

SU ALTINDA KALAN HAYATIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bir dönem Karakurt köyünün yaşam alanı olan bölgede, bugün baraj sularının çekilmesiyle geçmişin izleri yeniden görünür hale geldi. Cami, ev kalıntıları ve kilisenin aynı karede yer aldığı görüntüler, yıllar önce sular altında kalan köyün sessiz hikayesini gözler önüne serdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sular çekildi, geçmiş ortaya çıktı: Kars'ta eski Karakurt köyünün camisi, ev temelleri ve kilisesi dronla görüntülendi-5 Sular çekildi, geçmiş ortaya çıktı: Kars'ta eski Karakurt köyünün camisi, ev temelleri ve kilisesi dronla görüntülendi-6 Sular çekildi, geçmiş ortaya çıktı: Kars'ta eski Karakurt köyünün camisi, ev temelleri ve kilisesi dronla görüntülendi-7
Çankaya'da düğünde havaya ateş açan 6 kişi silahlarıyla yakalandı: 6 tabanca, 3 pompalı ve yüzlerce mermi ele geçirildi
SONRAKİ HABER

Çankaya'daki düğünde 6 kişi gözaltında!
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler