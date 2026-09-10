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4 bin yıllık kabın içinden çıktı! Başkentte tarihi keşif: Dünyada sadece Ankara'da yetişiyor

Ankara’da arkeoloji meraklılarını heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Gölbaşı’ndaki 5 bin yıllık Külhöyük kazılarında, 4 bin yıllık Hitit kabının içinde günümüzde yalnızca Ankara’da yetişen endemik Sevgi Çiçeği’ne ait bilinen en eski tohum kalıntıları bulundu. Tarihi buluntu, Anadolu’nun hem arkeolojik geçmişine hem de binlerce yıllık flora tarihine ışık tutuyor.

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4 bin yıllık kabın içinden çıktı! Başkentte tarihi keşif: Dünyada sadece Ankara'da yetişiyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürütülen kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içerisinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi.

Ankara Külhöyük’te 4 bin yıllık tarihi bir keşif yapıldı.Ankara Külhöyük’te 4 bin yıllık tarihi bir keşif yapıldı.

ANKARA'NIN 5 BİN YILLIK HAFIZASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfe ilişkin "Ankara'nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük'te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazılarda 4 bin yıllık bir Hitit kabı ortaya çıkarıldı.Kazılarda 4 bin yıllık bir Hitit kabı ortaya çıkarıldı.

Ankara'nın tarih öncesinden günümüze uzanan kültürel birikimine ışık tutan Külhöyük, bu kez Anadolu'nun flora tarihine ilişkin dikkat çekici bir bulguyla gündeme geldi. Kazılarda ortaya çıkarılan tohum kalıntıları, bugün de aynı coğrafyada yaşamını sürdüren endemik bir türün binlerce yıl öncesine uzanan izlerini ortaya koydu.

Keşfi Bakan Ersoy duyurdu.Keşfi Bakan Ersoy duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuyu sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük'te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz. Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürüttüğümüz kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin (Centaurea) bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. Günümüzde koruma altında bulunan ve 2019 yılında coğrafi işaret alan Sevgi Çiçeği'nin binlerce yıl öncesine uzanan izleri, Anadolu'nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürdüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve uzman ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."

Kabın içinde dikkat çeken tohum kalıntıları bulundu.Kabın içinde dikkat çeken tohum kalıntıları bulundu.

SEVGİ ÇİÇEĞİNİN BİNLERCE YILLIK İZİ KÜLHÖYÜK'TE

Külhöyük kazılarında ulaşılan 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde tespit edilen tohum kalıntılarının, Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski örnekleri olduğu belirlendi.

Buluntular, Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohumları olarak kayda geçti.Buluntular, Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohumları olarak kayda geçti.

DÜNYADA YALNIZCA ANKARA'DA YETİŞİYOR

Günümüzde dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen Centaurea türü, Türkiye'ye özgü endemik bitkiler arasında yer alıyor. Koruma altında bulunan Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesinin başvurusuyla 2019 yılında tescillenerek coğrafi işaret aldı. Külhöyük'te ortaya çıkarılan kalıntılar, bitkinin binlerce yıl öncesine uzanan geçmişine ilişkin yeni veriler sunarken Anadolu'nun zengin flora tarihine de önemli katkı sağlıyor.

Sevgi Çiçeği günümüzde yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişiyor.Sevgi Çiçeği günümüzde yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişiyor.

Külhöyük'teki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürülüyor. Kazılarla elde edilen yeni bulguların hem arkeoloji dünyasına hem de Anadolu'nun flora tarihinin araştırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Külhöyük'te ne bulundu?
4 bin yıllık bir Hitit kabı içerisinde tohum kalıntıları bulundu.
Tohumlar hangi bitkiye ait?
Kalıntıların günümüzde Sevgi Çiçeği olarak bilinen endemik türe ait olduğu belirlendi.
Sevgi Çiçeği nerede yetişiyor?
Bitki günümüzde dünyada yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişiyor.
Buluntunun önemi nedir?
Tohumlar, Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntıları olarak değerlendiriliyor.
Külhöyük kaç yıllık?
Külhöyük'ün geçmişi yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzanıyor.
Sevgi Çiçeği koruma altında mı?
Evet. Endemik Sevgi Çiçeği koruma altında bulunuyor.
Sevgi Çiçeği ne zaman coğrafi işaret aldı?
Sevgi Çiçeği, 2019 yılında coğrafi işaret aldı.

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