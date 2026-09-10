Antwerpen limanındaki "Kaai 1700" rotasıyla tonlarca kokain getirildi, İzmir'de operasyonla çember daraldı
Güney Amerika'dan Antwerpen Limanı'na muz ve meyve sandıkları içerisinde tonlarca kokain sevk eden, Belçika polisinden gümrük memurlarına ve din görevlilerine kadar geniş bir rüşvet ağı kuran Belçika merkezli Yaramış Çetesi'nin lideri Bayram Yaramış, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Belçika'da yürütülen soruşturmalar sonucunda 10 Mart 2026'da 91 çete üyesine ağır hapis cezaları verilirken, firari lider Bayram Yaramış ile kardeşi Mecit Yaramış 10 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı ve örgütün 45 milyon avronun üzerindeki mal varlığına el konuldu.
Tonlarca kokaini meyve sandıklarının içinde limanlar üzerinden tüm Avrupa'ya yayan Belçika merkezli Yaramış Çetesi; İzmir'de düzenlenen operasyonla önceki gün yakalandı. 1990'lı yıllarda Belçika'ya göç eden Yaramış aşireti, uyuşturucu pazarında bölgede oldukça etkiliydi. Aşiret reisi baba Can Yaramış'ın sağlığını kaybetmesiyle aşiretin başına geçen Bayram Yaramış, aşiretini uluslararası bir organize suç örgütüne dönüştürdü.
LİMANA AKRABALARINI YERLEŞTİRDİ
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Bayram Yaramış, aşiretini ve kokain çetesini büyük bir hassasiyetle yönetiyordu. Güney Amerika ülkelerinden (Kolombiya ve Ekvador) yüklenen tonlarca kokain, yasal ticaret süsü verilerek Antwerpen Limanı sokuluyordu.
Antwerpen limanındaki gümrük operasyonlarını rahat yürütmek ve içeriden bilgi sızdırmak için Belçika polis teşkilatından memurları, gümrükçüleri ve hatta bazı rahip ve din görevlilerini rüşvete bağlamıştı. Bu rüşvetler sayesinde aile üyelerinden bir kaçını konteyner planlamacısı olarak resmi işe girmesini sağladı.
TONLARCA UYUŞTURUCU MUZ SANDIKLARININ İÇİNDE SAKLANIYORDU
Bu stratejik adım çetenin kaderini değiştirdi. Örgütün operasyon merkezi Antwerpen Limanı'ndaki "Kaai 1700" rıhtımı olarak belirlendi.
Güney Amerika'dan gelen muz ve meyve konteynerleri limana yanaştığı an, içerideki köstebek planlamacı sayesinde konteynerlerin gümrük kontrol noktalarına gitmesi engelleniyor, kontrol saatleri çete üyelerinin limana sızacağı "güvenli pencerelere" göre manipüle ediliyordu. Bu sayede tonlarca uyuşturucu Belçika gümrük radarına girmeden limandan çıkarıldı.
DÜNYACA ÜNLÜ SUÇ ÖRGÜTÜYLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI
"Yuhannis" lakaplı Bayram Yaramış yönetimindeki çete, Avrupa genelinde kendi bölgelerini korumak, rakip uyuşturucu çetelerini sindirmek ve limanlardaki lojistik hakimiyeti elde tutmak adına çok sayıda silahlı baskın, tehdit ve nitelikli şiddet eylemi de gerçekleştirdi. Çete, kısa bir süre sonra dünyaca ünlü uluslararası uyuşturucu karteli olan Arnavut Denis Matoshi tarafından yönetilen "Kompania Bello" karteli ile doğrudan ortak oldu.
YALNIZCA UYUŞTURUCUDAN ELDE EDİLEN GELİR 61 MİLYON AVRONUN ÜZERİNDEYDİ
Çete lideri Bayram Yaramış, bu sayede daha da güçlendi. Suç gelirlerini aklamak için Belçika'nın en elit ve lüks bölgelerinden Aartselaar'da bulunan Cleydael Golf Kulübü'ndeki lüks bir restoranı satın aldı.
Bu lüks mekân ve kurulan paravan nakliye şirketleri, limandan çıkan uyuşturucu parasının Belçika legal finans sistemine sokulmasında ana istasyon olarak kullanılıyordu. Örgütün yalnızca uyuşturucudan elde ettiği gelir 61 milyon avronun üzerindeydi.
KENDİ KARDEŞLERİNİ KAÇIRIP DARP ETTİLER
Örgüt kendi iç dinamiklerinde de oldukça acımasızdı. 2019 yılında örgüt liderleri Bayram ve Mecit Yaramış, Antwerpen Limanı'nın 1700 numaralı rıhtımından çektikleri büyük bir kokain sevkiyatında eksik olduğunu fark etti. Hedef tahtasına oturtulan isim ise örgütün lojistik ayaklarında görev alan ve limandaki köstebeklerle doğrudan temas kuran öz kardeşleri Corc Yaramış'dı.
Bayram ve Mecit Yaramış'ın talimatıyla hareket eden örgüt üyeleri, Corc Yaramış'ı Brüksel'in Saint-Gilles bölgesinde zorla bir araca bindirilerek kaçırdı. Kardeşlerini bir sandalyeye bağlayan Bayram ve Mecit Yaramış, kayıp kokainin yerini söylemesi ve suç ortaklarını itiraf etmesi için Corc Yaramış'ı günlerce darp etti.
TELEFON TRAFİKLERİ RADARA TAKILDI
Bu kaçırılış, örgütün adeta sonunu hazırladı. Bayram ve Mecit Yaramış'ın kardeşlerini kaçıranlarla yaptıkları telefon trafiği Belçika polisinin radarına takıldı. "Malın yerini söyleyene kadar durmayın, gerekirse sakat bırakın" söylemi üzerine Belçika polisi, 2019 yılında başlattığı kaçırılma soruşturması, Sky ECC ve EncroChat şifreli haberleşme ağlarının deşifre edilmesiyle bir "uyuşturucu operasyonuna" dönüştü.
YÜZLERCE EV VE İŞ YERİNE BASKIN DÜZENLENDİ
12 Şubat 2019 sabahı Belçika polisi operasyon için düğmeye bastı. 300 polisin görev aldığı operasyonda Antwerpen-Noord başta olmak üzere Belçika genelinde tam 146 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonun yapıldığı gün, şebekenin tepe yöneticisi Yuhannis "Bayram" Yaramış ve kardeşi Corc Yaramış'ın kaçtığı belirlenirken, klanın Antwerpen Emniyeti'ndeki maaşlı köstebeği olan dört polis memuru, çeteye resmi evrak konusunda yardımcı olan çok sayıda memur ve para aklayan bir rahip dahil yüzlerce çete üyesi bu operasyonda gözaltına alındı.
105 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
2025 yılında Belçika Federal Savcılığı, Avrupa organize suç tarihi için dönüm noktası niteliğinde bir karara imza attı. Suç örgütünü parça parça yargılamak yerine, örgüte doğrudan ya da dolaylı destek veren herkesi tek bir devasa "suç örgütü üyeliği" dosyası altında topladı. 47'si doğrudan Yaramış soyadını taşıyan yaklaşık 105 kişi hakkında soruşturma açıldı.
10 Mart 2026 tarihinde örgüt üyesi 91 kişiye ağır mahkûmiyet cezaları verildi. Dava öncesi kayıplara karışan Bayram ve Mecit Yaramış'a 10 ile 13 yıl arasında değişen ağır hapis cezaları ve 80.000 ila 120.000 Avro para cezası verilirken, itirafçı olan Corc Yaramış, örgütün liman operasyonlarındaki geçmiş rolleri nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lojistikçiler, finansörler ve sokak ayakları 9 yıla kadar varan hapis cezaları aldı. Ayrıca 10 sanığa ömür boyu veya uzun süreli ticari şirket kurma ve yöneticilik yapma yasağı getirildi. 45 milyon avronun üzerinde suç gelirine doğrudan Belçika devleti tarafından el konuldu.