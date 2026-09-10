Örgüt kendi iç dinamiklerinde de oldukça acımasızdı. 2019 yılında örgüt liderleri Bayram ve Mecit Yaramış, Antwerpen Limanı'nın 1700 numaralı rıhtımından çektikleri büyük bir kokain sevkiyatında eksik olduğunu fark etti. Hedef tahtasına oturtulan isim ise örgütün lojistik ayaklarında görev alan ve limandaki köstebeklerle doğrudan temas kuran öz kardeşleri Corc Yaramış'dı.

Bu lüks mekân ve kurulan paravan nakliye şirketleri, limandan çıkan uyuşturucu parasının Belçika legal finans sistemine sokulmasında ana istasyon olarak kullanılıyordu. Örgütün yalnızca uyuşturucudan elde ettiği gelir 61 milyon avronun üzerindeydi.

Örgüt liderleri Bayram ve Mecit Yaramış, öz kardeşleri Corc Yaramış'ı günlerce darp etti.

Bayram ve Mecit Yaramış'ın talimatıyla hareket eden örgüt üyeleri, Corc Yaramış'ı Brüksel'in Saint-Gilles bölgesinde zorla bir araca bindirilerek kaçırdı. Kardeşlerini bir sandalyeye bağlayan Bayram ve Mecit Yaramış, kayıp kokainin yerini söylemesi ve suç ortaklarını itiraf etmesi için Corc Yaramış'ı günlerce darp etti.

TELEFON TRAFİKLERİ RADARA TAKILDI

Bu kaçırılış, örgütün adeta sonunu hazırladı. Bayram ve Mecit Yaramış'ın kardeşlerini kaçıranlarla yaptıkları telefon trafiği Belçika polisinin radarına takıldı. "Malın yerini söyleyene kadar durmayın, gerekirse sakat bırakın" söylemi üzerine Belçika polisi, 2019 yılında başlattığı kaçırılma soruşturması, Sky ECC ve EncroChat şifreli haberleşme ağlarının deşifre edilmesiyle bir "uyuşturucu operasyonuna" dönüştü.

YÜZLERCE EV VE İŞ YERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

12 Şubat 2019 sabahı Belçika polisi operasyon için düğmeye bastı. 300 polisin görev aldığı operasyonda Antwerpen-Noord başta olmak üzere Belçika genelinde tam 146 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonun yapıldığı gün, şebekenin tepe yöneticisi Yuhannis "Bayram" Yaramış ve kardeşi Corc Yaramış'ın kaçtığı belirlenirken, klanın Antwerpen Emniyeti'ndeki maaşlı köstebeği olan dört polis memuru, çeteye resmi evrak konusunda yardımcı olan çok sayıda memur ve para aklayan bir rahip dahil yüzlerce çete üyesi bu operasyonda gözaltına alındı.

105 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

2025 yılında Belçika Federal Savcılığı, Avrupa organize suç tarihi için dönüm noktası niteliğinde bir karara imza attı. Suç örgütünü parça parça yargılamak yerine, örgüte doğrudan ya da dolaylı destek veren herkesi tek bir devasa "suç örgütü üyeliği" dosyası altında topladı. 47'si doğrudan Yaramış soyadını taşıyan yaklaşık 105 kişi hakkında soruşturma açıldı.