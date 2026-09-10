Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında yaşandı. İddiaya göre, kimliği sonradan belirlenen M.A.K., hedef aldığı iş yerine elindeki silahla peş peşe ateş etti. Şüpheli, kurşun yağmurunun ardından olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.

Küçükçekmece'de iş yerini kurşunladıktan sonra kaçmaya çalışan saldırgan yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

KAÇIŞ VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüphelinin yakalanma anı, polis memurunun yaka kamerası tarafından kayda alındı. M.A.K.'nin yapılan üst aramasında olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, kurşunların hedefi olan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.