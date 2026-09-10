İş yerine kurşun yağdırıp kaçtı: Küçükçekmece'deki saldırgan ara sokakta yakalandı
Küçükçekmece’de bir iş hanındaki dükkana silahlı saldırı düzenleyip kaçan M.A.K., polis ekiplerinin amansız takibiyle ara sokakta kıskıvrak yakalandı. Zanlının iş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, polisin şüpheliyi kelepçelediği anlar yaka kamerası tarafından kaydedildi. Olayla bağlantılı D.G. de Avcılar’da gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de bir iş hanına gelerek kurşun yağdıran saldırgan, silah seslerini duyan polisin takibiyle kıskıvrak yakalandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında yaşandı. İddiaya göre, kimliği sonradan belirlenen M.A.K., hedef aldığı iş yerine elindeki silahla peş peşe ateş etti. Şüpheli, kurşun yağmurunun ardından olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.
SİLAH SESLERİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
O sırada bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, silah seslerini duyar duymaz hareket geçti. Kaçış güzergahını abluka altına alan ekipler, şüpheli M.A.K.'yi çok geçmeden ara sokakta yakaladı.
KAÇIŞ VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA
Şüphelinin yakalanma anı, polis memurunun yaka kamerası tarafından kayda alındı. M.A.K.'nin yapılan üst aramasında olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, kurşunların hedefi olan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, iş yerinin kurşunlanma anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin iş yerine ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
BİR ŞÜPHELİ DE AVCILAR'DA YAKALANDI
Olayla ilgili derinleştirilen incelemelerde saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen D.G. isimli bir diğer şüpheli de Avcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.