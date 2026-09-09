Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! “Elimdeki bıçak kendisine saplandı”
Sancaktepe’de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın (39) bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Zehra G.’nin (21) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zehra G., Funda Bakış’ı kasten bıçaklamadığını öne sürerek, “Elimdeki bıçak kendisine saplandı.” dedi.
Sancaktepe'de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış'ın hayatını kaybettiği bıçaklı olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olayın ardından tutuklanan Zehra G.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli, Funda Bakış'la konuşmak amacıyla buluştuğunu savunarak bıçağı kasıtlı olarak kullanmadığını iddia etti.
MİLLİ ANTRENÖR BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Olay, 30 Ağustos Pazar günü Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış ile daha önce aynı spor salonunda çalışan Zehra G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bakış, göğsünden bıçaklandı.
Ağır yaralanan 39 yaşındaki Funda Bakış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Ahmet Hasan U. (21) ve Erhan Ş. (21), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zehra G.'nin "hakaret", Ahmet Hasan U.'nun ise "kasten yaralama" suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra G., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Funda Bakış'ın hayatını kaybettiği olay cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Funda Bakış'ın bıçaklandığı ve şüphelilerin koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklanan Zehra G.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
Şüpheli, erkek arkadaşı Erhan Ş.'nin ve Ahmet Hasan U.'nun olayla bağlantısını anlatarak, Funda Bakış'ı yaklaşık bir yıldır tanıdığını söyledi.
Zehra G. ifadesinde, "Erhan Ş. erkek arkadaşım, Ahmet Hasan U. ise Erhan'ın arkadaşı olur. Funda Bakış isimli şahsı yaklaşık 1 senedir tanıyorum. Bu şahıs Sancaktepe ilçesinde bir alışveriş merkezi içerisindeki jimnastik salonunda yardımcı antrenör olarak çalışıyordu." dedi.
OLAY GÜNÜ BİR ARAYA GELDİLER
Zehra G., olay günü Funda Bakış'la görüşmek istediğini ve bu sırada erkek arkadaşı Erhan Ş. ile görüştüğünü anlattı.
Şüphelinin ifadesine göre, Erhan Ş. Funda Bakış'ın eşi Muhammed Fatih B. ile konuştu. Daha sonra Zehra G., otobüsle Erhan Ş.'nin bulunduğu yere gitti.
Zehra G., "Erhan ve arkadaşı Ahmet, Funda'ların sitesinin biraz ilerisinde cadde üzerinde bekliyorlardı. Ben geldikten sonra Erhan, Fatih'e haber verdi. Bir süre sonra Muhammed Fatih yanımıza geldi." dedi.
Şüpheli, Muhammed Fatih B.'ye Funda Bakış'la görüşmek istediğini söylediğini, bunun üzerine Bakış'ın telefonla arandığını ve görüşmek üzere geleceğini belirtti.
"SİZ 3 KİŞİ GELMİŞSİNİZ, POLİS ÇAĞIRACAĞIM"
Zehra G., daha sonra Erhan Ş. ve Ahmet Hasan U. ile birlikte yakındaki bir kafeye gittiklerini anlattı.
Şüpheli, bu sırada Muhammed Fatih B.'nin kendilerine, "Siz 3 kişi gelmişsiniz, evin önünde beni taciz ediyorsunuz, polis çağıracağım." dediğini öne sürdü.
Zehra G., kafede oturdukları sırada Funda Bakış'ın kardeşi Serkan ve tanımadığı bir kişiyle birlikte geldiklerini söyledi.
"FUNDA BANA TEKME ATTI"
Şüphelinin anlatımına göre, Serkan K. yanlarına gelerek kendilerini dışarı davet etti. Bunun üzerine Zehra G. ve Erhan Ş., Funda Bakış'ın bulunduğu yere gitti.
Zehra G., Funda Bakış'ın kendisine ve Erhan Ş.'ye tekme attığını iddia ederek, olay yerine polis geldiğini söyledi.
Şüpheli, "Bu esnada olay yerine polis geldi. Serkan ve Erhan konuşurken Serkan'ın Erhan'ı itmesi üzerine polislerin yanında arbede çıktı." dedi.
"SENİ BİTİRECEĞİM DEDİ"
Arbedenin yaşandığı sırada Funda Bakış'la göz göze geldiklerini belirten Zehra G., Bakış'ın kendisine, "Seni bitireceğim." dediğini öne sürdü.
Şüpheli, Funda Bakış'ın kendisine zarar vereceğinden korktuğunu ve yolun karşı tarafına kaçtığını savundu.
Zehra G., "Ben de Funda'nın saldırgan olduğunu ve benden güçlü olduğunu bildiğim için bana zarar vereceğini düşünerek korktum ve yolun karşı tarafına kaçtım. Funda arkamdan beni kovaladı." dedi.
"ÇANTAMDA SÜREKLİ TAŞIDIĞIM ÇAKI VARDI"
Zehra G., üzerinde kol çantası bulunduğunu ve çantasında sürekli taşıdığını söylediği açılır kapanır bir çakı olduğunu anlattı.
Şüpheli, "Üzerimde kol çantam vardı. Çantanın içerisinde sürekli taşıdığım açılır kapanır bir çakı vardı. Bu çakıyı çıkarıp açtım ve arkamı döndüm." ifadelerini kullandı.
"ELİMDEKİ BIÇAK KENDİSİNE SAPLANDI"
Funda Bakış'ı kasten bıçaklamadığını öne süren Zehra G., olay anını şöyle anlattı:
"Bu esnada Funda vücuduyla bana saldırmak amacıyla üzerime yüklendi. Elimdeki bıçak kendisine saplandı. Ben kesinlikle bu bıçağı kendisine savurmadım, kendisini kasıtlı olarak bıçaklamadım. Funda'nın aldığı bıçak yarası benim iradem ve kastım dışındadır."
"KORKU VE PANİKLE KAÇTIM"
Funda Bakış'ın bıçaklandığını fark ettiğinde paniklediğini savunan Zehra G., çantasını olay yerinde bırakarak kaçtığını söyledi.
Şüpheli, "Funda'ya bıçağın girdiğini anlayınca korku ve panikle çantamı da olay yerinde bırakarak kaçtım. Ben bir ticari taksiye bindim. Metro yakınlarında araçtan indim. Bıçak halen bendeydi." dedi.
BIÇAĞI RÖGARA ATTIĞINI SÖYLEDİ
Zehra G., daha sonra bıçağı bir rögarın içine attığını anlattı.
Şüpheli, "Bu bıçağı çoluk çocuk bulmasın diyerek oradaki bir rögarın içine attım." ifadelerini kullandı.
Bir süre yürüdükten sonra bir vatandaşın telefonunu kullanarak polisi bulunduğu yere çağırdığını belirten Zehra G., olay yerine yalnızca Funda Bakış'la konuşmak amacıyla gittiğini savundu.
"FUNDA'YI KASTEN BIÇAKLAMADIM"
İfadesinin sonunda Funda Bakış'ı kasıtlı olarak bıçaklamadığını yineleyen Zehra G., "Ben olay yerine sadece Funda ile konuşmak amacıyla gitmiştim. Olayı başlatan ve büyüten Funda ve onun ailesidir. İfademde belirttiğim gibi ben Funda'yı kasten bıçaklamadım." dedi.