Zehra G. ifadesinde, "Erhan Ş. erkek arkadaşım, Ahmet Hasan U. ise Erhan'ın arkadaşı olur. Funda Bakış isimli şahsı yaklaşık 1 senedir tanıyorum. Bu şahıs Sancaktepe ilçesinde bir alışveriş merkezi içerisindeki jimnastik salonunda yardımcı antrenör olarak çalışıyordu." dedi.

Şüpheli, erkek arkadaşı Erhan Ş.'nin ve Ahmet Hasan U.'nun olayla bağlantısını anlatarak, Funda Bakış'ı yaklaşık bir yıldır tanıdığını söyledi.

Şüpheli, Muhammed Fatih B.'ye Funda Bakış'la görüşmek istediğini söylediğini, bunun üzerine Bakış'ın telefonla arandığını ve görüşmek üzere geleceğini belirtti.

Zehra G., "Erhan ve arkadaşı Ahmet, Funda'ların sitesinin biraz ilerisinde cadde üzerinde bekliyorlardı. Ben geldikten sonra Erhan, Fatih'e haber verdi. Bir süre sonra Muhammed Fatih yanımıza geldi." dedi.

Şüphelinin ifadesine göre, Erhan Ş. Funda Bakış'ın eşi Muhammed Fatih B. ile konuştu. Daha sonra Zehra G., otobüsle Erhan Ş.'nin bulunduğu yere gitti.

Zehra G., olay günü Funda Bakış'la görüşmek istediğini ve bu sırada erkek arkadaşı Erhan Ş. ile görüştüğünü anlattı.

Zehra G., kafede oturdukları sırada Funda Bakış'ın kardeşi Serkan ve tanımadığı bir kişiyle birlikte geldiklerini söyledi.

Şüpheli, bu sırada Muhammed Fatih B.'nin kendilerine, "Siz 3 kişi gelmişsiniz, evin önünde beni taciz ediyorsunuz, polis çağıracağım." dediğini öne sürdü.

Zehra G., daha sonra Erhan Ş. ve Ahmet Hasan U. ile birlikte yakındaki bir kafeye gittiklerini anlattı.

"FUNDA BANA TEKME ATTI"

Şüphelinin anlatımına göre, Serkan K. yanlarına gelerek kendilerini dışarı davet etti. Bunun üzerine Zehra G. ve Erhan Ş., Funda Bakış'ın bulunduğu yere gitti.

Zehra G., Funda Bakış'ın kendisine ve Erhan Ş.'ye tekme attığını iddia ederek, olay yerine polis geldiğini söyledi.

Şüpheli, "Bu esnada olay yerine polis geldi. Serkan ve Erhan konuşurken Serkan'ın Erhan'ı itmesi üzerine polislerin yanında arbede çıktı." dedi.

"SENİ BİTİRECEĞİM DEDİ"

Arbedenin yaşandığı sırada Funda Bakış'la göz göze geldiklerini belirten Zehra G., Bakış'ın kendisine, "Seni bitireceğim." dediğini öne sürdü.

Şüpheli, Funda Bakış'ın kendisine zarar vereceğinden korktuğunu ve yolun karşı tarafına kaçtığını savundu.

Zehra G., "Ben de Funda'nın saldırgan olduğunu ve benden güçlü olduğunu bildiğim için bana zarar vereceğini düşünerek korktum ve yolun karşı tarafına kaçtım. Funda arkamdan beni kovaladı." dedi.



"ÇANTAMDA SÜREKLİ TAŞIDIĞIM ÇAKI VARDI"

Zehra G., üzerinde kol çantası bulunduğunu ve çantasında sürekli taşıdığını söylediği açılır kapanır bir çakı olduğunu anlattı.

Şüpheli, "Üzerimde kol çantam vardı. Çantanın içerisinde sürekli taşıdığım açılır kapanır bir çakı vardı. Bu çakıyı çıkarıp açtım ve arkamı döndüm." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEKİ BIÇAK KENDİSİNE SAPLANDI"

Funda Bakış'ı kasten bıçaklamadığını öne süren Zehra G., olay anını şöyle anlattı: