Kusma, reflü, ağız kuruluğu: "Ozempic dişleri" nedir? Diş hekimlerinden dikkat çeken uyarı
Ozempic ve benzeri GLP-1 ilaçlarıyla ilişkilendirilen “Ozempic dişleri” ifadesi gündemde. Uzmanlar, ilaçların diş minesini doğrudan tahrip ettiğine dair güçlü kanıt bulunmadığını belirtirken ağız kuruluğu, dehidrasyon, kusma ve reflünün çürük ve mine aşınması riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.
Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound gibi GLP-1 grubu ilaçlar, kilo verme ve diyabet tedavisinde giderek daha fazla kullanılıyor. Bu ilaçlarla birlikte son dönemde sosyal medyada "Ozempic dişleri" olarak adlandırılan yeni bir ifade de gündeme geldi. Diş hekimleri ise önemli bir ayrım yapıyor: "Ozempic dişleri" tıbben kabul edilmiş bir teşhis değil. Uzmanlara göre ilaçların dişlere doğrudan zarar verdiğini gösteren güçlü kanıt bulunmazken, ağız kuruluğu, sıvı kaybı, kusma ve reflü gibi yan etkiler ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
"OZEMPIC DİŞLERİ" NEDİR?
HOLA'da yer alan habere göre "Ozempic dişleri" resmi bir tıbbi veya diş hekimliği tanısı değil. Terim, GLP-1 ilaçlarını kullanan bazı kişilerin yaşadığını bildirdiği ağız kuruluğu, hassasiyet, çürük, mine aşınması ve diş eti sorunlarını tanımlamak için özellikle sosyal medyada kullanılmaya başladı.
Diş hekimleri, mevcut verilerin GLP-1 ilaçlarının diş yapısına doğrudan zarar verdiğini kanıtlamadığını vurguluyor. Bunun yerine, ilaçların bazı yan etkilerinin ağız ortamını değiştirebileceği ve dolaylı olarak diş problemlerine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.
DİŞLERİ ASIL TEHDİT EDEN İLAÇ MI, YAN ETKİLERİ Mİ?
Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar arasında ağız kuruluğu, daha az sıvı tüketimi, bulantı, kusma ve mide reflüsü bulunuyor.
Tükürük, ağız sağlığında doğal bir koruyucu görevi görüyor. Yiyecek artıklarını ve bakterileri temizlemeye, ağızdaki asitleri nötralize etmeye ve diş minesinin korunmasına yardımcı oluyor. Tükürük miktarı azaldığında ise çürük ve diş eti sorunlarının ortaya çıkma riski artabiliyor.
AĞIZ KURULUĞU ÇÜRÜK RİSKİNİ ARTIRABİLİR
GLP-1 ilaçları bazı kişilerde iştah azalması, erken doyma ve mide bulantısına yol açabiliyor. Bu durumun bazı hastalarda günlük sıvı tüketiminin azalmasına neden olabileceği belirtiliyor.
Yeterli sıvı alınmadığında tükürük üretimi azalabiliyor ve ağız daha uzun süre kuru kalabiliyor. Kronik ağız kuruluğu ise plak oluşumunu, çürük riskini ve diş eti hassasiyetini artırabiliyor. Diş hekimleri özellikle sürekli ağız kuruluğu, yeni ortaya çıkan hassasiyet veya çürüklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
KUSMA VE REFLÜ MİNE TABAKASINI AŞINDIRABİLİR
GLP-1 ilaçlarıyla ilişkilendirilen bir diğer konu ise bulantı ve kusma. Tekrarlayan kusma veya reflü sırasında mide asidi ağız içine ulaşarak diş minesini etkileyebiliyor.
Mide asidi diş minesindeki minerallerin çözünmesine ve zaman içinde erozyona neden olabiliyor. Mine ciddi şekilde aşındığında ise kayıp geri döndürülemiyor. Özellikle tekrarlayan reflü ve kusma yaşayan kişilerin bu durumu diş hekimine bildirmesi önem taşıyor.
KUSTUKTAN SONRA DİŞLERİ HEMEN FIRÇALAMAYIN
Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri de kusma sonrasında diş temizliği. Kusma veya şiddetli reflünün hemen ardından dişleri fırçalamak yerine öncelikle ağzın suyla çalkalanması öneriliyor. Çünkü mide asidiyle geçici olarak yumuşayan mine, hemen fırçalandığında mekanik aşınmaya daha açık hale gelebiliyor.
- Ağız kuruluğu
- Çürük ve oyuklarda artış
- Sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet
- Diş minesinde aşınma
- Diş eti tahrişi veya kanaması
- Diş eti çekilmesi
- Ağız kokusu
- Dişlerde kırılma
- Ağız içinde genel rahatsızlık
- Kusma ve reflüye bağlı mine erozyonu
DİYABET DE TABLOYU KARMAŞIK HALE GETİRİYOR
GLP-1 ilaçlarının önemli bir bölümü diyabet tedavisinde de kullanıldığı için diş sağlığı açısından başka bir faktör daha bulunuyor.
Diyabetin kendisi, özellikle kan şekeri kontrolü yetersiz olduğunda, diş eti hastalıkları ve ağız kuruluğu riskini artırabiliyor. Bu nedenle bir hastada ortaya çıkan diş probleminin doğrudan ilaca bağlı olup olmadığını belirlemek her zaman kolay değil.
Uzmanlar; diyabet, mevcut ağız sağlığı, beslenme alışkanlıkları, ağız kuruluğu ve ilaç yan etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
KİLO KAYBI GÜLÜŞÜN GÖRÜNÜMÜNÜ DE DEĞİŞTİREBİLİR
Konunun yalnızca diş çürükleri veya mine aşınmasıyla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Önemli miktarda kilo kaybı, yanak ve dudak çevresindeki yumuşak dokuların hacmini azaltarak dişlerin görünümünü değiştirebilir. Bu nedenle kişinin dişleri fiziksel olarak büyümese bile daha uzun veya daha belirgin görünebilir. Bu değişiklik, doğrudan diş yapısındaki bir bozulma anlamına gelmeyebilir.
GLP-1 KULLANANLAR DİŞLERİNİ NASIL KORUYABİLİR?
Uzmanlara göre GLP-1 ilacı kullanan herkesin standart ağız bakım rutinini değiştirmesi gerekmiyor. Ancak ağız kuruluğu, kusma, reflü veya hassasiyet gibi sorunlar yaşayan kişilerde ek önlemler gerekebiliyor.
Temel ağız bakımında ise şu noktalar öne çıkıyor:
- Dişleri günde iki kez florürlü diş macunuyla fırçalamak
- Her gün diş aralarını temizlemek
- Yeterli miktarda su tüketmek
- Düzenli diş hekimi kontrollerini sürdürmek
- Sürekli ağız kuruluğunu ihmal etmemek
- Tekrarlayan kusma veya reflüyü diş hekimine bildirmek
Bazı yüksek riskli hastalarda diş hekiminin önerisiyle daha yüksek florür içeren ürünler veya ağız kuruluğuna yönelik alkolsüz gargaralar kullanılabiliyor.
HER GLP-1 KULLANAN DAHA SIK DİŞ HEKİMİNE GİTMELİ Mİ?
Uzmanlar, yalnızca Ozempic, Wegovy, Mounjaro veya Zepbound kullanıldığı için herkesin daha sık diş hekimi kontrolüne gitmesi gerektiğini söylemiyor.
Ancak yeni çürükler, belirgin ağız kuruluğu, mine aşınması, diş eti hastalığı veya ciddi hassasiyet ortaya çıkarsa kontrol aralıklarının kişiye göre yeniden düzenlenebileceği belirtiliyor.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Mevcut bilimsel tablo, GLP-1 ilaçlarının dişleri doğrudan tahrip ettiğini göstermiyor. Araştırmalar daha çok ilaçların yol açabileceği ağız kuruluğu, sıvı kaybı, kusma ve reflü gibi dolaylı mekanizmalar üzerinde duruyor.
2026 tarihli derlemelerde de semaglutid kullanımıyla bağlantılı olası ağız sağlığı sorunları arasında ağız kuruluğu, ağız kokusu, tat değişiklikleri ve kusmaya bağlı mine erozyonu değerlendiriliyor. Ancak insanlarda uzun dönemli ağız sağlığı sonuçlarına ilişkin verilerin hala sınırlı olduğu vurgulanıyor.
"Ozempic dişleri" bir teşhis değil; ancak GLP-1 kullanan kişilerin ağız kuruluğu, kusma, reflü ve yeni başlayan diş sorunlarını dikkate alması gerekiyor. Özellikle kalıcı belirtilerde diş hekimi değerlendirmesi önem taşıyor.
Ağız sağlığına ilişkin değerlendirmelerde Journal of Oral Biosciences ve 2026 tarihli GLP-1–ağız sağlığı derlemesinden yararlanılıyor.
Haberde ayrıca Dr. Nicolas Aguilera, Dr. Sandip Sachar, Dr. W. Craig Noblett ve Dr. Michael J. Wei gibi diş hekimlerinin uzman görüşlerine yer veriliyor.