Yeterli sıvı alınmadığında tükürük üretimi azalabiliyor ve ağız daha uzun süre kuru kalabiliyor. Kronik ağız kuruluğu ise plak oluşumunu, çürük riskini ve diş eti hassasiyetini artırabiliyor. Diş hekimleri özellikle sürekli ağız kuruluğu, yeni ortaya çıkan hassasiyet veya çürüklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

GLP-1 ilaçları bazı kişilerde iştah azalması, erken doyma ve mide bulantısına yol açabiliyor. Bu durumun bazı hastalarda günlük sıvı tüketiminin azalmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, ağız sağlığı açısından daha çok ilacın dolaylı etkilerine dikkat çekiyor.

Ağız kuruluğu, tükürüğün koruyucu etkisinin azalmasına neden olarak çürük riskini artırabiliyor.

KUSMA VE REFLÜ MİNE TABAKASINI AŞINDIRABİLİR

GLP-1 ilaçlarıyla ilişkilendirilen bir diğer konu ise bulantı ve kusma. Tekrarlayan kusma veya reflü sırasında mide asidi ağız içine ulaşarak diş minesini etkileyebiliyor.

Mide asidi diş minesindeki minerallerin çözünmesine ve zaman içinde erozyona neden olabiliyor. Mine ciddi şekilde aşındığında ise kayıp geri döndürülemiyor. Özellikle tekrarlayan reflü ve kusma yaşayan kişilerin bu durumu diş hekimine bildirmesi önem taşıyor.

KUSTUKTAN SONRA DİŞLERİ HEMEN FIRÇALAMAYIN

Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri de kusma sonrasında diş temizliği. Kusma veya şiddetli reflünün hemen ardından dişleri fırçalamak yerine öncelikle ağzın suyla çalkalanması öneriliyor. Çünkü mide asidiyle geçici olarak yumuşayan mine, hemen fırçalandığında mekanik aşınmaya daha açık hale gelebiliyor.

"OZEMPIC DİŞLERİ" NASIL ANLAŞILIR? Resmi olarak tanımlanmış bir "Ozempic dişleri" belirti listesi bulunmuyor. Ancak uzmanların dikkat çektiği olası ağız ve diş sorunları şöyle sıralanıyor: Ağız kuruluğu

Çürük ve oyuklarda artış

Sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet

Diş minesinde aşınma

Diş eti tahrişi veya kanaması

Diş eti çekilmesi

Ağız kokusu

Dişlerde kırılma

Ağız içinde genel rahatsızlık

Kusma ve reflüye bağlı mine erozyonu

Bulantı ve kusma, dişleri mide asidine maruz bırakarak mine aşınmasına yol açabiliyor.

DİYABET DE TABLOYU KARMAŞIK HALE GETİRİYOR

GLP-1 ilaçlarının önemli bir bölümü diyabet tedavisinde de kullanıldığı için diş sağlığı açısından başka bir faktör daha bulunuyor.

Diyabetin kendisi, özellikle kan şekeri kontrolü yetersiz olduğunda, diş eti hastalıkları ve ağız kuruluğu riskini artırabiliyor. Bu nedenle bir hastada ortaya çıkan diş probleminin doğrudan ilaca bağlı olup olmadığını belirlemek her zaman kolay değil.

Uzmanlar; diyabet, mevcut ağız sağlığı, beslenme alışkanlıkları, ağız kuruluğu ve ilaç yan etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

KİLO KAYBI GÜLÜŞÜN GÖRÜNÜMÜNÜ DE DEĞİŞTİREBİLİR

Konunun yalnızca diş çürükleri veya mine aşınmasıyla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Önemli miktarda kilo kaybı, yanak ve dudak çevresindeki yumuşak dokuların hacmini azaltarak dişlerin görünümünü değiştirebilir. Bu nedenle kişinin dişleri fiziksel olarak büyümese bile daha uzun veya daha belirgin görünebilir. Bu değişiklik, doğrudan diş yapısındaki bir bozulma anlamına gelmeyebilir.

GLP-1 KULLANANLAR DİŞLERİNİ NASIL KORUYABİLİR?

Uzmanlara göre GLP-1 ilacı kullanan herkesin standart ağız bakım rutinini değiştirmesi gerekmiyor. Ancak ağız kuruluğu, kusma, reflü veya hassasiyet gibi sorunlar yaşayan kişilerde ek önlemler gerekebiliyor.

Temel ağız bakımında ise şu noktalar öne çıkıyor:

Dişleri günde iki kez florürlü diş macunuyla fırçalamak

Her gün diş aralarını temizlemek

Yeterli miktarda su tüketmek

Düzenli diş hekimi kontrollerini sürdürmek

Sürekli ağız kuruluğunu ihmal etmemek

Tekrarlayan kusma veya reflüyü diş hekimine bildirmek

Bazı yüksek riskli hastalarda diş hekiminin önerisiyle daha yüksek florür içeren ürünler veya ağız kuruluğuna yönelik alkolsüz gargaralar kullanılabiliyor.