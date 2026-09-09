Çubuk Barajı'nda su yüzeyinde bulundu: Taziyeye giden 42 yaşındaki Hakan Demirayak'ın cansız bedeni ele geçirildi
Ankara'da taziye ziyaretine gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Hakan Demirayak'ın otomobili Çubuk Barajı viyadüğünde kilitli ve kaputu açık halde bulundu. Bölgede polis dalgıçları ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucunda Demirayak'ın cansız bedeni, aracına yaklaşık 350 metre mesafede su yüzeyinde ele geçirildi; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Ankara'da önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Hakan Demirayak'ın (42), Çubuk Barajı'nda cansız bedenine ulaşıldı.
EVDEN AYRILDIKTAN SONRA BİR DAHA HABER ALINAMADI
Hakan Demirayak, 7 Eylül'de hayatını kaybeden bir yakınının taziyesine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Demirayak'ın kullandığı 06 DGD 023 plakalı otomobilin aynı gün saat 18.59'da Ankara Çevre Yolu'ndan geçişi tespit edildi.
Cep telefonunun açık olduğu belirlenen Hakan Demirayak, yapılan aramalara rağmen yanıt vermedi. Demirayak'ın cep telefonunun son olarak Çubuk Barajı çevresinde sinyal vermesi üzerine bölgede arama başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE SU YÜZEYİNDE ULAŞILDI
Hakan Demirayak'ın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde, kapıları kilitli ve kaputu açık halde bulundu. Demirayak'ın baraja girmiş olabileceği değerlendirilerek sualtı arama çalışması başlatıldı. Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Demirayak'ın cansız bedenine, aracına yaklaşık yaklaşık 350 metre uzaklıkta, su yüzeyinde ulaşıldı. Hakan Demirayak'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.