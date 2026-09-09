Başkan Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çok kıymetli projelere imza attıklarını belirterek, "Bakanlığımızla yaptığımız işler bununla sınırlı değil. Özellikle Fetih-Ahmet Özcan Caddesi, Şehir Caddesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi ve Çevre Yolu'ndan başlayacak ve 19 kilometrelik bir raylı sistemle ilgili de çalışmada son aşamaya gelindi. İnşallah Genel Müdürümüz yakında Konya'ya yeni müjdeler verecek ve oradaki imalatlarımıza da bir an önce başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Raylı sistem projelerindeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, "Fırat Caddesi'nden başlayıp Beyhekim Hastanesi ve Barış Caddesi'nden devam edip ilk etapta Kent Plaza Alışveriş Merkezi'ne kadar gelecek, sonrasında YHT Gar'a kadar gelecek yaklaşık 19 kilometrelik raylı sistem hattıyla ilgili Dünya Bankası'yla ilgili süreçleri takip ediyoruz. Yine, Konya'mızın çok önemli altyapı yatırımlarından biri olan KONYARAY'da Meram Gar'dan başlayıp Pınarbaşı'na kadar ilk etapta 23 kilometrelik hatta ray imalatlarımız fiziki olarak tamamlandı. Durakların yapımıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz, sinyalizasyonlar tamamlanacak. Bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak araç alımıyla ilgili süreci yürütüyoruz. Yani sadece şu anda Barış Caddesi Tramvayı, KONYARAY ve Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı'nda bile 57 kilometrelik bir raylı sistem hattı inşa ediyoruz. Yani 1980'li yıllardan 2026'ya kadar toplamda yaptığımız 27 kilometrelik raylı sisteme neredeyse iki katından fazla bir ilave yaparak şehrimizin raylı sistem ağını geliştiriyoruz" cümlelerini kullandı.

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya ve Konyalılara duyduğu muhabbete dikkati çekerek, "Bu konuda özellikle Konya'ya olan sevgisini, muhabbetini sürekli ifade eden değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Konyalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve talimatlarıyla hatırlarsanız seçim öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu Konya'ya geldi ve bu raylı sistem hatlarını önce ben anlattım. Kendisi kürsüye gelince dedi ki 'Vallahi billahi yapacağız artık' dedi ve sözünü yerine getiriyor. Sayın Bakanımıza da yine Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte büyük katkısı olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün'e de katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu işler şehir tarihine geçecek önemli yatırımlar. Konyalıların bu süreçte gösterdiği nezaket ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Konyalılar, ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize sadece merkezde değil tüm ilçelerde çok güçlü bir destek veriyor ve bizim elimizi güçlendiriyorlar. Masaya her oturduğumuzda her seçimde birinci olmanın verdiği gururla oturuyoruz. Gittiğimiz her yerde de bunun karşılığını görüyoruz. Onun için Konyalılara da Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize verdikleri bu güçlü destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar Konya'ya hizmet olarak, yatırım olarak gelmeye devam edecek. İnşallah hedefimiz olan 114 kilometreye ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sefer bizden zafer Allah'tandır."

"KONYA'YA HİZMET ETMEK BÜYÜK ŞEREF"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Konya'ya hizmet etmenin kendisi için büyük şeref olduğunu vurguladı. Konuşmasında dünya metropollerinden örnekler veren Eyigün, şöyle devam etti:

"Tokyo'da, Moskova'da, Paris'te Londra'da raylı sistem ağına bakarsanız, raylı sistem ağı diyoruz. Bir network, bir örümcek ağı gibi olmalı. Büyükşehirlerde yeterince büyükse elbette ki bir çizgiyle başlar raylı sistem. İşte Konya'da Selçuk Üniversitesi-Alaaddin çizgisiyle, Alaaddin-Adliye çizgisiyle bir L harfiyle başlamıştı. Ama şehir büyüdükçe neyi görmek isteriz? L harfini değil, O harfini yani daireyi, halkaları görmek isteriz. Işınsal hatları görmek isteriz. Konya'da bugün belki 1.4 km kısa bir mesafe ama halkanın oluşması için kritik bir parça. Network'ün oluşması için. Çünkü devamında Şehir Hastanesi, Yeni Sanayi ve Stadyum diyoruz. Dolayısıyla Konya'mızın artık önünde çizgisel hatlardan network'e, ringlere, ışınsal ve yuvarlak dairesel hatların oluşturduğu gerçek bir dünya şehrinin hak ettiği raylı sistem ağına doğru gidiyoruz. Başkanımız bahsetti, 27 kilometrenin üstüne 57 km koyuyoruz. Bu çok ciddi bir artış. Yani dünyada en çok raylı sistem yapan şehir bir anda 2,5 kadar daha ilave yapmamıştır. Bu örnek bir çalışma. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu 50 kilometreden fazla hattı beraberce açacağız ve bu network'ü beraberce kullanmaya başlayacağız."

Eyigün; "Ay'a ilk adım atan Neil Armstrong'un şu sözü var. 'Bu, bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adımdır' diyor. Dolayısıyla bu hat, mesafe olarak kısa ama Konya'nın 80, 90, 100 kilometrelere giderken önemli bir halkasını tamamlaması itibariyle de büyük bir adımdır. Her adım birleşecek. Her birisi bir bölgeyi toplayacak. Her birisi konforu, hızı, emniyeti sunacak ve Konya'mız daha iyi, daha konforlu, büyükşehir dünyada standardını yakalamış bir şehir haline gelecek. Ben yeni mevcut yürüttüğümüz projelerdeki işbirliğimizin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hattı da Büyükşehir Belediyemizle beraber inşa ettik. Büyük kısmını Büyükşehir yaptı. Biz de katkı verdik. Devamında Şehir Hastanesi, Yeni Sanayi, Stadyum hattını beraber yapıyoruz. Beraber network'ü oluşturmak, beraber projelendirmek, beraber yapmak gerçekten şehir için büyük avantajlar sunuyor. Yeni hattın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.