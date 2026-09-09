Beyoğlu'nda hacamat ve masaj sonrası ölüm: Boynuna “çekme” işlemi yapılan 42 yaşındaki B.T. yoğun bakımda hayatını kaybetti
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sırt ve boyun ağrısı şikâyetiyle hacamat ve masaj yaptıran B.T. (42), boynuna uygulanan çekme ve “kütletme” işleminin ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan B.T., yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. (43), “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.**
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, sırt ve boyun ağrısı şikâyeti bulunan 42 yaşındaki B.T., hacamat ve masaj yaptırmak için tanıdığı Ş.K.'nin evine gitti. Boynuna uygulanan işlem sırasında fenalaşarak bilincini kaybeden B.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Ş.K.'nin, yaklaşık 5-6 yıldır gelir elde etmek amacıyla hacamat ve masaj yaptığını, masörlük kurs belgesi bulunduğunu söylediği öğrenildi. Ş.K., işlemin ardından B.T.'nin neden fenalaştığını bilmediğini savundu.
SIRT VE BOYUN AĞRISI İÇİN GİTTİ
Olay, 21 Mayıs günü Beyoğlu'nun Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre B.T. (42), kardeşi S.T. ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Ş.K.'nin evine gitti. Sırt ve boyun ağrısı bulunduğunu belirten B.T.'ye hacamat ve masaj uygulandı.
BOYNUNU ÇEKTİ, "KÜTLETME" İŞLEMİ YAPTI
Masaj sırasında Ş.K.'nin B.T.'nin boynunu tutarak çekme ve "kütletme" işlemi uyguladığı belirtildi.
İşlemin hemen ardından kendisini kötü hissetmeye başlayan B.T., kısa süre içinde bilincini kaybetti. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
KALBİ DURDU, HASTANEDE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan B.T.'nin kalbinin durduğu belirlendi.
Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen B.T. entübe edildi. Ancak 42 yaşındaki B.T., yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"MASÖRLÜK KURS BELGEM VAR" SAVUNMASI
Olayın ardından Ş.K., Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli ifadesinde, yaklaşık 5-6 yıldır gelir elde etmek amacıyla hacamat ve masaj uygulamaları yaptığını, ayrıca masörlük kurs belgesi bulunduğunu öne sürdü.
Ş.K., B.T.'ye yaklaşık 5 dakika boyunca masaj yaptığını, ardından boynundan tutarak çekme işlemi uyguladığını anlattı.
"NEDEN FENALAŞTIĞINI BİLMİYORUM"
Şüpheli Ş.K., boynuna uyguladığı işlemin hemen ardından B.T.'nin fenalaştığını söyledi.
Olayda herhangi bir kasıt ya da zarar verme amacının bulunmadığını savunan Ş.K., B.T.'nin neden fenalaştığını bilmediğini ifade etti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. hakkında, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet ile "taksirle ölüme neden olma" suçlarından işlem yapıldı.
Ş.K., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.