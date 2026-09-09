İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, sırt ve boyun ağrısı şikâyeti bulunan 42 yaşındaki B.T., hacamat ve masaj yaptırmak için tanıdığı Ş.K.'nin evine gitti. Boynuna uygulanan işlem sırasında fenalaşarak bilincini kaybeden B.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Ş.K.'nin, yaklaşık 5-6 yıldır gelir elde etmek amacıyla hacamat ve masaj yaptığını, masörlük kurs belgesi bulunduğunu söylediği öğrenildi. Ş.K., işlemin ardından B.T.'nin neden fenalaştığını bilmediğini savundu.

SIRT VE BOYUN AĞRISI İÇİN GİTTİ

Olay, 21 Mayıs günü Beyoğlu'nun Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre B.T. (42), kardeşi S.T. ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Ş.K.'nin evine gitti. Sırt ve boyun ağrısı bulunduğunu belirten B.T.'ye hacamat ve masaj uygulandı.