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Günde 35 gram domates salçası tüketenlerde dikkat performansı arttı! Kandaki likopen yükseldi

Domatesin içerdiği likopenin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ediyor. İspanya'da yapılan yeni bir çalışma, düzenli domates salçası tüketiminin dikkat, hafıza ve beyin bölgeleri arasındaki bağlantılarla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

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Günde 35 gram domates salçası tüketenlerde dikkat performansı arttı! Kandaki likopen yükseldi

Barselona Üniversitesinde görev yapan beslenme uzmanı Ricardo López-Solís'in öncülüğündeki araştırma ekibi, domateste yüksek miktarda bulunan likopenin beyin fonksiyonları üzerindeki olası etkilerini mercek altına aldı. Bulgular, Antioxidants dergisinde yayımlandı.

İspanya'da yapılan araştırma, domates salçasının beyin fonksiyonlarıyla ilişkisini ortaya koydu. (Haberin fotoğrafları AA'dan, DHA'dan ve Ricardo López-Solís'ten alınmıştır.)İspanya'da yapılan araştırma, domates salçasının beyin fonksiyonlarıyla ilişkisini ortaya koydu. (Haberin fotoğrafları AA'dan, DHA'dan ve Ricardo López-Solís'ten alınmıştır.)

42 YETİŞKİN ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLDİ

Araştırmaya 42 orta yaşlı yetişkin dahil edildi. Katılımcılar, farklı dönemlerde likopen açısından zengin ve likopen düzeyi düşük iki farklı beslenme programını uyguladı. Salça tüketilen dönemde katılımcılara her gün 35 gram domates salçası verildi.

Üç aylık uygulamanın ardından gerçekleştirilen bilişsel testlerde, katılımcıların özellikle seçici dikkat becerilerinde gelişme görüldü. Çağrışımsal bellek performansında ise daha sınırlı bir iyileşme belirlendi.

Çalışmaya 42 orta yaşlı yetişkin katıldı.Çalışmaya 42 orta yaşlı yetişkin katıldı.

BEYİN TARAMALARINDA DA FARKLILIK GÖRÜLDÜ

Sciencealert'te yer alan habere göre araştırmanın dikkat çeken bölümlerinden biri beyin görüntülemeleri oldu. 14 katılımcıdan oluşan gruba uygulanan taramalarda, salça tüketiminin ardından bazı büyük ölçekli beyin ağlarının birbiriyle iletişiminde değişiklikler tespit edildi.

Araştırmacılar, özellikle ön-duvarsal ve işitsel ağların dinlenme halindeki bağlantılarında farklılaşma gözlemledi. Bu sonuçların, beynin bilgi işleme sırasında kullandığı bağlantıların yeniden düzenlenmesiyle ilişkili olabileceği değerlendirildi.

LİKOPEN BELİRGİN ŞEKİLDE YÜKSELDİ

Çalışmada ayrıca salça tüketilen süreçte kandaki likopen miktarının belirgin biçimde yükseldiği saptandı. Beyin fonksiyonlarıyla ilişkilendirilen BDNF proteininde de artış yönünde bir eğilim görüldü.

Bilim insanlarına göre bu bulgular, domateste bulunan likopenin yalnızca kandaki seviyeleri değiştirmekle kalmayıp beyin ağlarının çalışma biçimiyle de bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Salça tüketenlerde seçici dikkat becerisinde artış görüldü.Salça tüketenlerde seçici dikkat becerisinde artış görüldü.

SALÇADAKİ LİKOPEN NEDEN DAHA KOLAY KULLANILABİLİYOR?

Domatesin pişirilmesi, içerisindeki likopenin vücut tarafından kullanılabilirliğini artırabiliyor. Isıl işlem sırasında domatesin hücresel yapısının parçalanması, likopenin açığa çıkmasını ve emiliminin kolaylaşmasını sağlayabiliyor.

Bu nedenle domates salçası ve diğer pişmiş domates ürünleri, likopenin vücuda kazandırılması açısından çiğ domatese kıyasla avantaj sağlayabiliyor.

Araştırmacılar, likopenin antioksidan özelliklerinin yanı sıra sinir sistemi üzerindeki olası etkilerinin de gelecekte daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Salça tüketimi sonrasında kandaki likopen seviyeleri belirgin şekilde yükseldi.Salça tüketimi sonrasında kandaki likopen seviyeleri belirgin şekilde yükseldi.

ARAŞTIRMA KESİN SONUÇ ORTAYA KOYMUYOR

Çalışmadan elde edilen sonuçlar dikkat çekici olsa da araştırmanın katılımcı sayısının sınırlı olması önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu nedenle salça tüketiminin doğrudan beyin performansını artırdığı sonucuna varmak için henüz erken.

Beyin taramalarında bazı beyin ağlarının bağlantılarında değişiklikler saptandı.Beyin taramalarında bazı beyin ağlarının bağlantılarında değişiklikler saptandı.

Uzmanlar, gözlemlenen beyin değişikliklerinin uzun vadede devam edip etmediğinin ve bilişsel işlevler üzerindeki etkisinin daha net ortaya konulabilmesi için daha geniş katılımlı ve uzun süreli araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.

DOMATES SALÇASI BEYİN FONKSİYONLARINIZI NASIL ETKİLEYEBİLİR?
Araştırmada, üç ay boyunca düzenli salça tüketiminin zihinsel performans ve beyin ağları üzerindeki olası etkileri incelendi.
1. Araştırmada ne incelendi?
Domates salçasındaki likopenin beyin fonksiyonları ve beyin ağları üzerindeki olası etkileri incelendi.
2. Araştırmaya kaç kişi katıldı?
Çalışmaya 42 orta yaşlı yetişkin katıldı.
3. Katılımcılar ne kadar salça tüketti?
Katılımcılar üç ay boyunca her gün 35 gram domates salçası tüketti.
4. Salça tüketiminin zihinsel performansa etkisi ne oldu?
Seçici dikkat düzeyinde artış, çağrışımsal bellekte ise hafif iyileşme görüldü.
5. Beyin taramalarında ne tespit edildi?
Beynin bazı büyük ölçekli ağları arasındaki bağlantılarda değişiklikler saptandı.
6. Araştırmacılar kesin bir sonuç açıkladı mı?
Hayır. Bulgular umut verici olsa da kesin sonuç için daha geniş ve uzun süreli araştırmalar gerektiği belirtildi.
Araştırmanın dikkat çeken noktası: Üç aylık salça tüketimi sonrasında kandaki likopen düzeyinde artış görülürken, beyin ağlarının bağlantılarında da değişiklikler tespit edildi. Ancak bu bulguların uzun vadeli etkileri için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.
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