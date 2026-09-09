Araştırmacılar, likopenin antioksidan özelliklerinin yanı sıra sinir sistemi üzerindeki olası etkilerinin de gelecekte daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu nedenle domates salçası ve diğer pişmiş domates ürünleri, likopenin vücuda kazandırılması açısından çiğ domatese kıyasla avantaj sağlayabiliyor.

Domatesin pişirilmesi, içerisindeki likopenin vücut tarafından kullanılabilirliğini artırabiliyor. Isıl işlem sırasında domatesin hücresel yapısının parçalanması, likopenin açığa çıkmasını ve emiliminin kolaylaşmasını sağlayabiliyor.

SALÇADAKİ LİKOPEN NEDEN DAHA KOLAY KULLANILABİLİYOR?

Çalışmadan elde edilen sonuçlar dikkat çekici olsa da araştırmanın katılımcı sayısının sınırlı olması önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu nedenle salça tüketiminin doğrudan beyin performansını artırdığı sonucuna varmak için henüz erken.

Beyin taramalarında bazı beyin ağlarının bağlantılarında değişiklikler saptandı.

Uzmanlar, gözlemlenen beyin değişikliklerinin uzun vadede devam edip etmediğinin ve bilişsel işlevler üzerindeki etkisinin daha net ortaya konulabilmesi için daha geniş katılımlı ve uzun süreli araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.

DOMATES SALÇASI BEYİN FONKSİYONLARINIZI NASIL ETKİLEYEBİLİR? Araştırmada, üç ay boyunca düzenli salça tüketiminin zihinsel performans ve beyin ağları üzerindeki olası etkileri incelendi. 1. Araştırmada ne incelendi? Domates salçasındaki likopenin beyin fonksiyonları ve beyin ağları üzerindeki olası etkileri incelendi. 2. Araştırmaya kaç kişi katıldı? Çalışmaya 42 orta yaşlı yetişkin katıldı. 3. Katılımcılar ne kadar salça tüketti? Katılımcılar üç ay boyunca her gün 35 gram domates salçası tüketti. 4. Salça tüketiminin zihinsel performansa etkisi ne oldu? Seçici dikkat düzeyinde artış, çağrışımsal bellekte ise hafif iyileşme görüldü. 5. Beyin taramalarında ne tespit edildi? Beynin bazı büyük ölçekli ağları arasındaki bağlantılarda değişiklikler saptandı. 6. Araştırmacılar kesin bir sonuç açıkladı mı? Hayır. Bulgular umut verici olsa da kesin sonuç için daha geniş ve uzun süreli araştırmalar gerektiği belirtildi.

Araştırmanın dikkat çeken noktası: Üç aylık salça tüketimi sonrasında kandaki likopen düzeyinde artış görülürken, beyin ağlarının bağlantılarında da değişiklikler tespit edildi. Ancak bu bulguların uzun vadeli etkileri için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.