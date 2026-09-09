Çakmakla oynayan 2 yaşındaki çocuk yatak odasını tutuşturdu! Aksaray'da 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi, yakınları ve öğretmen kurtardı
Aksaray'da 2 yaşındaki S.T.'nin çakmakla oynarken yatak odasında çıkardığı yangın paniğe neden oldu. Evin dumanlar içinde kalmasıyla balkonda mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi, yakınları Cengiz Tan ve tesadüfen yoldan geçen anaokulu öğretmeni Fatma Oğuz'un müdahalesi sayesinde facianın eşiğinden dönülerek kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yatak odası kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aksaray'da çakmakla oynayan S.T.'nin (2) evi tutuşturmasıyla çıkan yangında, dumandan etkilenip mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi, yakınları ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Aksaray'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı
KÜÇÜK ÇOCUK ÇAKMAKLA OYNARKEN EVİ TUTUŞTURDU
Hasas Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katında oturan Oruç Turgut'un 3 çocuğu, saat 09.00 sıralarında yatak odasında oynamaya başladı. Bu sırada çocuklardan S.T., çakmakla oynarken evi tutuşturdu. Alevlerden korkan 3 kardeş, çığlık atmaya başladı. Çocukların çığlık sesini duyan anne ve anneanne Nuran Kale, 3 çocuğu alıp çıktıkları balkonda mahsur kaldı.
ALEVLER İTFAİYECİLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Bu sırada ailenin haber verdiği, aynı mahallede oturan yakınları Cengiz Tan ile görev yaptığı anaokuluna giderken çocukları fark eden öğretmen Fatma Oğuz, eve girip mahsur kalanları kurtardı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği anlaşılan 3'ü çocuk 5 kişi hazırda bekleyen ambulansta, sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi. Alevler de itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yatak odası da kullanılmaz hale geldi.
"İÇERİDEKİ DUMANDAN DOLAYI BİZİ ZOR ÇIKARDILAR"
Anneanne Nuran Kale, "Ben gördüğümde yatak odası tutuşmuştu. Dumanda kalmamaları için çocukları balkona çıkardık. Duman bütün evi sardı. İçerideki dumandan dolayı bizi zor çıkardılar." dedi.
Aileyi kurtaran Cengiz Tan ise "Ev yanıyor, diye bana haber verdiler. Ben de hemen aracımla buraya geldim. Aşağıda arkadaşlar, "Yukarı çıkma duman çok." dediler. Ben onların uyarısını dinlemedim ve yukarı çıkıp 2 çocuğu birden kucağıma alıp çıkardım'' diye konuştu.
AİLE, BALKONDAN YARDIM İSTEDİ
Aracıyla okula giderken balkondan yardım istediklerini duyduğunu belirten öğretmen Fatma Oğuz da ''Ben araçla geçerken yangını gördüm. Aile balkondan yardım isteyince, içeri giren kişiyle birlikte ben de eve girdim. Yapmamız gerekeni yaparak S.T.'yi kucağıma alıp, kurtardım. Önemli olan, ailenin sağlık durumu iyi olması'' ifadesini kullandı.