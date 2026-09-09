Alevler sonucunda evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. "İÇERİDEKİ DUMANDAN DOLAYI BİZİ ZOR ÇIKARDILAR" Anneanne Nuran Kale, "Ben gördüğümde yatak odası tutuşmuştu. Dumanda kalmamaları için çocukları balkona çıkardık. Duman bütün evi sardı. İçerideki dumandan dolayı bizi zor çıkardılar." dedi.

Anneanne, dumanın tüm evi sardığını belirtti. Aileyi kurtaran Cengiz Tan ise "Ev yanıyor, diye bana haber verdiler. Ben de hemen aracımla buraya geldim. Aşağıda arkadaşlar, "Yukarı çıkma duman çok." dediler. Ben onların uyarısını dinlemedim ve yukarı çıkıp 2 çocuğu birden kucağıma alıp çıkardım'' diye konuştu.