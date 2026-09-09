Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜ ARAÇ KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

Serbest'in kontrolünü yitirdiği TIR, 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araç ve çelik bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İsmail Serbest'in öldüğü belirlendi.