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Orhangazi Tüneli çıkışında iki TIR arkadan çarpıştı: Sürücü İsmail Serbest öldü, 7 kişi yaralandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda iki TIR ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada TIR sürücüsü İsmail Serbest hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Tünel çıkışında meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Orhangazi Tüneli çıkışında iki TIR arkadan çarpıştı: Sürücü İsmail Serbest öldü, 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

2 TIR ve hafif ticari araç çarpıştı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)2 TIR ve hafif ticari araç çarpıştı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

İKİ TIR BİRBİRİYLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul yönü Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. İsmail Serbest (63) idaresindeki 16 NAB 67 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki 59 ANE 793 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

TIR ŞOFÖRÜ ARAÇ KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

Serbest'in kontrolünü yitirdiği TIR, 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araç ve çelik bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İsmail Serbest'in öldüğü belirlendi.

TIR şoförü İsmail Serbest hayatını kaybetti.TIR şoförü İsmail Serbest hayatını kaybetti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Hafif ticari araçta yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serbest'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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