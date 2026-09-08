Fatih’te taksi ücreti tartışması: Şoför araçtan indirdiği yolcuları darbetti, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul Fatih'te taksi şoförü ile yolcular arasında ücret anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma şiddete dönüştü; şoför, araçtan indirdiği yolcuları cadde ortasında darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul Fatih'te yolcularla ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışan taksi şoförü İ.H.K. (37), araçtan indirdiği yolcuları darbetti. Yaşananlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken taksi şoförü gözaltına alındı.
"TAKSİ ÜCRETİNDE ANLAŞAMADIK"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül tarihinde bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda, 6 Eylül saat 23.30 sıralarında bir taksi şoförünün Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir caddede aracından indirdiği yolcuları darbederek uzaklaştığı belirlendi.
Polis ekiplerince kimlik bilgileri tespit edilen İ.H.K. (37), kısa sürede yakalandı.
Şüpheli, sorgusunda müşteri olarak aldığı şahıslarla taksi ücreti konusunda anlaşamadığını, çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan İ.H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcular ile taksi şoförünün arasında çıkan arbedede kadının yere düştüğü ve taksi şoförünün diğer yolcuyu yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.
Görüntülerin devamında ise taksi şoförü İ.H.K. aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.