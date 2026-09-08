Şüpheli, yolcularla taksi ücreti konusunda anlaşamadığını söyledi.

"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan İ.H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcular ile taksi şoförünün arasında çıkan arbedede kadının yere düştüğü ve taksi şoförünün diğer yolcuyu yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.