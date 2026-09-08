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Fatih’te taksi ücreti tartışması: Şoför araçtan indirdiği yolcuları darbetti, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul Fatih'te taksi şoförü ile yolcular arasında ücret anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma şiddete dönüştü; şoför, araçtan indirdiği yolcuları cadde ortasında darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Fatih’te taksi ücreti tartışması: Şoför araçtan indirdiği yolcuları darbetti, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul Fatih'te yolcularla ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışan taksi şoförü İ.H.K. (37), araçtan indirdiği yolcuları darbetti. Yaşananlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken taksi şoförü gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Taksi şoförü yolcuları darp etti!

"TAKSİ ÜCRETİNDE ANLAŞAMADIK"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül tarihinde bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yaşananlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Yaşananlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Yapılan çalışmalarda, 6 Eylül saat 23.30 sıralarında bir taksi şoförünün Ayvansaray Mahallesi'ndeki bir caddede aracından indirdiği yolcuları darbederek uzaklaştığı belirlendi.

Polis ekiplerince kimlik bilgileri tespit edilen İ.H.K. (37), kısa sürede yakalandı.

Taksi şoförü aracından indirdiği yolcuları darbetti.Taksi şoförü aracından indirdiği yolcuları darbetti.

Şüpheli, sorgusunda müşteri olarak aldığı şahıslarla taksi ücreti konusunda anlaşamadığını, çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüpheli, yolcularla taksi ücreti konusunda anlaşamadığını söyledi.Şüpheli, yolcularla taksi ücreti konusunda anlaşamadığını söyledi.

"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan İ.H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcular ile taksi şoförünün arasında çıkan arbedede kadının yere düştüğü ve taksi şoförünün diğer yolcuyu yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.

Çıkan arbedede müşterinin yere düştüğü anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.Çıkan arbedede müşterinin yere düştüğü anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerin devamında ise taksi şoförü İ.H.K. aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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