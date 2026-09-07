Trendyol Dolap Ürün Yükleme 2. Dönem Kampanyası'nın çekilişi 01.09.2026 tarihinde gerçekleştirildi. MPİ'nin 08.06.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-91706 sayılı izniyle düzenlenen kampanyaya 361.724 katılım gerçekleşti.

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Durum İsim Şehir Asil talihlisi Kerem Altın Bursa Yedek talihlisi Hasan Yeşil Şanlıurfa

İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 22.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 7.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.