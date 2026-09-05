Berkan Onur (30) (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Doğancı yolu üzerinde hurdalıkta yaşandı. Emre G. (31) ile Berkan Onur (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma esnasında Emre G. eline aldığı baltayla Onur'un başına vurduğu öne sürüldü.