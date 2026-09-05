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Bursa'da iş ortaklarının hurdalık tartışması ölümle bitti: Berkan Onur hayatını kaybetti, Emre G. gözaltına alındı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti; baltalı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli Emre G. gözaltına alındı.

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Bursa'da iş ortaklarının hurdalık tartışması ölümle bitti: Berkan Onur hayatını kaybetti, Emre G. gözaltına alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 30 yaşındaki Berkan Onur hayatını kaybederken, 31 yaşındaki Emre G. olayın ardından gözaltına alındı.

Berkan Onur (30) (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Berkan Onur (30) (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre olay, Doğancı yolu üzerinde hurdalıkta yaşandı. Emre G. (31) ile Berkan Onur (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma esnasında Emre G. eline aldığı baltayla Onur'un başına vurduğu öne sürüldü.

Emre G.'nin tartışma esnasında Berkan O.'nun kafasına vurduğu iddia edildi.Emre G.'nin tartışma esnasında Berkan O.'nun kafasına vurduğu iddia edildi.

Aldığı darbe sonucu Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Emre G. gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen baltaya da el konuldu.

Emre Gürdüç (31)Emre Gürdüç (31)
Berkan Onur'un cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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