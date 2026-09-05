Bursa'da iş ortaklarının hurdalık tartışması ölümle bitti: Berkan Onur hayatını kaybetti, Emre G. gözaltına alındı
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti; baltalı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli Emre G. gözaltına alındı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 30 yaşındaki Berkan Onur hayatını kaybederken, 31 yaşındaki Emre G. olayın ardından gözaltına alındı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre olay, Doğancı yolu üzerinde hurdalıkta yaşandı. Emre G. (31) ile Berkan Onur (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma esnasında Emre G. eline aldığı baltayla Onur'un başına vurduğu öne sürüldü.
Aldığı darbe sonucu Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Emre G. gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen baltaya da el konuldu.
Berkan Onur'un cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.