Okulların açılmasına üç hafta kaldı. Uzun yaz tatili bitiyor ama tatil yapmak için hâlâ zaman var. Üstelik bunun için haftalar öncesinden rezervasyon yapmak, büyük bütçeler ayırmak veya 10 günlük program hazırlamak gerekmiyor.

DİKKAT EDİN TATİL BİTİYOR!

İki gece, üç gün bile yetebilir. Önemli olan nereye gittiğinizden önce nasıl tatil yapmak istediğinizi bilmek. Arabanız var mı? Karavan mı kiralamak istiyorsunuz? Hazır tura mı katılacaksınız? Denize mi gireceksiniz, doğaya mı kaçacaksınız? Yoksa sadece iyi yemek yiyip dinlenmek mi istiyorsunuz? Bu TT'de destinasyon değil, tatil modeli seçiyoruz.

Bütçenize, zamanınıza ve enerjinize göre 10 farklı seçenek çıkardık. Size uyanı seçin, rotanızı belirleyin ve yaz bitmeden yola çıkın.

Bir zamanlar tatil denince akla otel, deniz, güneş ve "her şey dahil" gelirdi. Şimdi tablo değişiyor. Tatilcinin beklentisi yalnızca dinlenmek değil; görmek, keşfetmek, deneyimlemek ve hatta kendini yenilemek.

Bu yüzden tatilin adresinden çok modeli önem kazanıyor. Kimi direksiyona geçip road trip yapıyor. Kimi karavanla rotasını anlık değiştiriyor. Kimi kalabalıktan uzaklaşıp doğada birkaç gün geçiriyor. Kimi tek başına yola çıkıyor. Kimi de bir şehirde günlerce kalıp turist gibi değil, o şehirde yaşayan biri gibi vakit geçiriyor.