SANAL ALEM KALABALIKLAR İÇİNDE YALNIZLIK PLATFORMU

İlişkilerde sayının değil niteliğin önemli olduğunun altını çizen Dr. Karaköse, şu sözleri sarf etti:

"Etrafımızda kaç kişinin olduğu değil, o insanlarla kurduğumuz ilişkinin niteliğidir. Yakın, duyulduğumuzu, görüldüğümüzü, anlaşıldığımızı hissettiğimiz ilişkiler varsa sayısı az da olsa biz kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Ama eğer o kalabalığın içinde gerçek bir diyalog yoksa, bizi gören, duyan, bizim için endişelenen, kalbi bizim için çarpan bir öteki yoksa biz kalabalık içinde de yalnız olabiliyoruz.

Aslında psikolojik ve psikiyatrik her türlü hastalıkta yalnızlık bir risk faktörüdür. Kişinin o hastalığın belirtilerini daha yoğun yaşamasına sebep olur ve iyileşme sürecinin daha zor ve uzun ve sancılı olmasına sebep olur. Derdimiz ve sevincimiz olduğunda paylaşacak kimse bulamıyorsak, elimiz o telefona gittiğinde ya da aradığımızda bize dönüşler olmuyorsa buradaki yalnızlık tehlikeli bir yalnızlık."