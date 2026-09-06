Eskişehir'de yapı malzemeleri dükkanı alevlere teslim oldu: 150 kişilik ekip 4 saat mücadele etti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle büyüyen alevlere yaklaşık 150 kişilik ekip müdahale ederken TOMA ve beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevredeki esnaf ve vatandaşların gözyaşları içinde izlediği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan yapı malzemeleri işletmesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Baksan Sanayi Sitesi'ni alevler sardı!
128/8 numarada bulunan iş yerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumlarının itfaiye birimleri de destek verdi.
150 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU
İçeride bulunan yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında yoğun duman ve alevler sanayi sitesinin üzerini kapladı.
Alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçrama ihtimali üzerine ekipler bölgede yoğun önlem aldı. Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 150 kişilik ekip görev yaptı.
TOMA VE BETON MİKSERLERİ DE DEVREDE
Alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da katıldı.
Ekiplerin yoğun müdahalesinde beton mikserlerinden de yararlanıldı.
ESNAF ALEVLERİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Yangının çevredeki dükkanlara sıçrama tehlikesi, sanayi sitesindeki esnaf ve mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.
Vatandaşlar ve işletme sahipleri, yükselen alevleri çaresizlik içinde takip etti. Dükkanların alevler arasında kalmasını izleyen bir vatandaş ise gözyaşlarına hâkim olamadı. Çevredekiler, büyük üzüntü yaşayan vatandaşı teselli etmeye çalıştı.
4 SAATLİK MÜDAHALE SONUÇ VERDİ
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alevlerin bitişikteki ve çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlenirken, yangının çıktığı yapı malzemeleri dükkanı kullanılamaz hale geldi.