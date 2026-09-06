128/8 numarada bulunan iş yerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumlarının itfaiye birimleri de destek verdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan yapı malzemeleri işletmesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçeride bulunan yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında yoğun duman ve alevler sanayi sitesinin üzerini kapladı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

TOMA VE BETON MİKSERLERİ DE DEVREDE

Alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da katıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesinde beton mikserlerinden de yararlanıldı.

ESNAF ALEVLERİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Yangının çevredeki dükkanlara sıçrama tehlikesi, sanayi sitesindeki esnaf ve mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.

Vatandaşlar ve işletme sahipleri, yükselen alevleri çaresizlik içinde takip etti. Dükkanların alevler arasında kalmasını izleyen bir vatandaş ise gözyaşlarına hâkim olamadı. Çevredekiler, büyük üzüntü yaşayan vatandaşı teselli etmeye çalıştı.