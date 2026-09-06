Kişisel verileri ele geçirip vatandaşları sahte icra mesajlarıyla dolandıran 24'ü avukat 31 kişi gözaltına alındı. TAKVİM, teledolandırıcı hukuk çetesinin nasıl insanları ağına düşürdüğüyle ilgili ayrıntılara ulaştı.

Kişisel verilerle sahte icra tuzağı kurdular. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Şebekenin tuzaklarını mağdurlar anlattı. Emre S. de Sultanbeyli'de karıştığı bir kazanın ardından sahte avukatlık senaryosuyla hedef alındı. Mesajın doğrudan kendisine değil kardeşine gönderildiğini belirten Emre S., "Kardeşime gelen mesajda, dava açılmadan dosyanın kapanması için 19 bin 745 TL talep edildi" dedi.

PANİĞE KAPILDIM, ÖDEDİM

Bir diğer mağdur İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki lojistik çalışanı Osman Y. 3 milyon liralık gerçek bir icra borcu bulunan Osman Y., yaşadığı dehşeti şu sözlerle dile getirdi:

"Telefonuma bir hukuk bürosundan 'Uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz başlatıldı' mesajı geldi. 5 dakika sonra aradılar. Borcumun miktarından dava dosyamın detaylarına ve aileme kadar her şeyi söylediler. Beni benden daha iyi tanıyorlardı. '1.2 milyon lira ödersen dosya kapanacak' denilince paniğe kapılıp ödedim."



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, panelcilerle iş birliği yaparak vatandaşın verilerini sorgulayan 31 avukatlık bürosuna baskın düzenledi.

Şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam'dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde;

İstanbul'da faaliyet gösteren çok sayıda avukatlık bürosuna ait olduğu değerlendirilen panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, Google Authenticator doğrulama kodları, AnyDesk ve TeamViewer üzerinden sağlanan uzaktan bağlantı izleri, kişisel veri içerikli sorgu çıktıları, toplu Word ve Excel dosyaları ile panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Avukat Gizem Gonce, "Müvekkilimi kredi sigortası iadesi bahanesiyle kandırdılar. Aldıkları onay koduyla hesabından 90 bin TL kredi çekip parayı buharlaştırdılar" dedi.

HABER: YUNUS EMRE KAVAK