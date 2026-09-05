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Beylikdüzü’nde yolun kenarı çöktü: Geri manevra yapan beton mikseri şarampole devrildi, şoför yaralandı

İstanbul Beylikdüzü’nde inşaata beton dökmek için geri manevra yapan bir mikser, yolun kenarının çökmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içinde sıkışarak yaralanan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, mikserdeki sıvı beton çevreye yayıldı.

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Beylikdüzü’nde yolun kenarı çöktü: Geri manevra yapan beton mikseri şarampole devrildi, şoför yaralandı

Beylikdüzü'nde geri manevra yapan beton mikseri yolun kısmen çökmesi ile şarampole devrildi. Kazada şoför yaralanırken sıvı beton çevreye saçıldı.

Beton mikseri şarampole devrildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Beton mikseri şarampole devrildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

BETON MİKSERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Sahil Mahallesi İlke Sokakta 13.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta inşaata gelen 34 FYG 066 Plakalı beton mikserinin şoförü geri manevra yaptığı sırada yolun kenarı çöktü, mikser şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevreye sıvı beton yayıldı.Kazanın ardından çevreye sıvı beton yayıldı.

Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde yaralanan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför, ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle mikserin içinde bulunan sıvı betonun bir kısmı çevreye saçıldı.

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