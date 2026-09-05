Kazanın ardından çevreye sıvı beton yayıldı.

Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde yaralanan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför, ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle mikserin içinde bulunan sıvı betonun bir kısmı çevreye saçıldı.