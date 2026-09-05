Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde, tehlikeli ve yasak olduğuna dair tabelalara rağmen koşarak iskeledeki filenin üzerinden denize atlayan Arif Erman (39) sığ suda ağır yaralandı. Erman, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde meydana geldi. Arif Erman, tatil yaptığı otelde, işletmenin iskelesini çevreleyen koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı.

Arif Erman (39)

Ardından Erman, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atladı. İskelede bulunan cankurtaran da denize atladı. Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif Erman'ın bulunduğu iskelede önce suya atlayacağı yere baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskelede bulunan filenin üzerinden denize atladığı görüldü.