CANLI YAYIN
Geri

Alanya'da otel iskelesinden sığ suya atlayan Arif Erman yaşamını yitirdi: Denizin derinliği yaklaşık 50 santimdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde, uyarı tabelalarına rağmen yaklaşık 50 santim derinliğindeki sığ suya koşarak balıklama atlayan 39 yaşındaki 3 çocuk babası Arif Erman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Alanya'da otel iskelesinden sığ suya atlayan Arif Erman yaşamını yitirdi: Denizin derinliği yaklaşık 50 santimdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde, tehlikeli ve yasak olduğuna dair tabelalara rağmen koşarak iskeledeki filenin üzerinden denize atlayan Arif Erman (39) sığ suda ağır yaralandı. Erman, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Video Oynatma İkonu Sığ havuza balıklama atlayan tatilci öldü!

Arif Erman (39) yasak tabelasına rağmen sığ suya atladı.Arif Erman (39) yasak tabelasına rağmen sığ suya atladı.

YASAĞA RAĞMEN SIĞ SUYA ATLADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde meydana geldi. Arif Erman, tatil yaptığı otelde, işletmenin iskelesini çevreleyen koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı.

Arif Erman (39)Arif Erman (39)

Ardından Erman, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atladı. İskelede bulunan cankurtaran da denize atladı. Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif Erman'ın bulunduğu iskelede önce suya atlayacağı yere baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskelede bulunan filenin üzerinden denize atladığı görüldü.

Arif Erman'ın sığ suya atladığı anlar kameraya yansıdı.Arif Erman'ın sığ suya atladığı anlar kameraya yansıdı.

Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın memleketi Sapanca'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Süleyman Fırat Akuş ve Onurcan Kıllı hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

Seydikemer'de feci kaza: 2 kişi öldü

 Beylikdüzü’nde yolun kenarı çöktü: Geri manevra yapan beton mikseri şarampole devrildi, şoför yaralandı
ÖNCEKİ HABER

Yol çöktü, beton mikseri şarampole devrildi
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler